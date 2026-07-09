Benicàssim abre a los vecinos el diseño del plan que marcará la movilidad de los próximos años

El futuro modelo de movilidad de Benicàssim empezará a definirse también con las aportaciones de vecinos, asociaciones y agentes sociales. El Ayuntamiento ha iniciado una nueva fase en la elaboración del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), el documento que marcará la hoja de ruta de los desplazamientos en el municipio durante los próximos años y que tendrá como uno de sus pilares la participación ciudadana.

El consistorio ha celebrado una primera reunión de coordinación entre las áreas municipales implicadas —Movilidad, Medio Ambiente, Playas y Turismo—, el personal técnico municipal y la empresa encargada de redactar el plan. El encuentro ha servido para presentar la metodología de trabajo, fijar el calendario de actuación y establecer las bases de coordinación entre los distintos departamentos.

En esta nueva etapa, el Ayuntamiento promoverá la implicación de vecinos, asociaciones, colectivos, agentes económicos y sociales y otras entidades representativas para incorporar sus aportaciones tanto al diagnóstico como al diseño de las futuras actuaciones. Para ello, se habilitarán diferentes canales de participación, como encuestas, talleres y reuniones sectoriales, con el objetivo de que el plan responda a las necesidades reales del municipio.

Diagnóstico y exposición pública

El equipo redactor llevará a cabo una primera fase de análisis y diagnóstico de la movilidad actual mediante la recopilación de datos y el estudio de los distintos modos de desplazamiento. Posteriormente, se elaborará el documento estratégico con los objetivos y las propuestas de actuación, que serán sometidos a exposición pública antes de la redacción de la versión definitiva.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que “la movilidad es uno de los grandes retos de las ciudades y requiere una planificación rigurosa que tenga en cuenta tanto las necesidades actuales como el crecimiento futuro del municipio. Con este plan queremos seguir construyendo un Benicàssim más accesible, más sostenible y con una mejor calidad de vida para vecinos y visitantes”.

Por su parte, la concejala de Movilidad, Isabel Cuadros, ha señalado que “el PMUS será una hoja de ruta consensuada que nos permitirá tomar decisiones estratégicas basadas en criterios técnicos y en la participación ciudadana, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y el uso eficiente del espacio público”.

Tráfico, aparcamiento y transporte público

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible abordará de manera integral aspectos como la movilidad peatonal, la red ciclista, los vehículos de movilidad personal, el transporte público, el tráfico, el estacionamiento, la distribución urbana de mercancías y el impacto ambiental de los desplazamientos, alineándose con los objetivos de transición ecológica y mejora de la calidad de vida.

El Ayuntamiento ya avanzó en fases anteriores que el PMUS estudiará también los desplazamientos a pie, en bicicleta, en transporte público y en vehículo privado, así como el tráfico, el aparcamiento, la seguridad vial y la accesibilidad, teniendo en cuenta la estacionalidad turística del municipio. Para ello, el diagnóstico incorporará datos anonimizados de telefonía móvil que permitirán conocer con mayor precisión cómo se mueve Benicàssim en distintos momentos del año.