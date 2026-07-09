Carlos Zanón visitará el Club de Lectura de Alcalà de Xivert para hablar de 'Objetos perdidos'

El Club de Lectura de Alcalà de Xivert recibirá el miércoles 22 de julio al escritor Carlos Zanón en una sesión abierta al público que se celebrará a las 19.00 horas en la Biblioteca a la Fresca de la plaza Vista Alegre de Alcossebre.

El encuentro, impulsado por la Concejalía de Promoción Cultural del Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre, girará en torno a la última novela del autor, Objetos perdidos, una obra que invita a reflexionar sobre la memoria, las relaciones humanas, las segundas oportunidades y la vida de personajes que transitan por los márgenes de la gran ciudad.

La sesión estará conducida por Mariola Nos y permitirá a las personas asistentes compartir impresiones sobre la lectura, conversar directamente con el escritor y profundizar en las claves creativas de una de las voces más reconocidas de la narrativa española contemporánea.

Carlos Zanón, una voz imprescindible de la novela negra actual

Nacido en Barcelona en 1966, Carlos Zanón está considerado uno de los autores más destacados del panorama literario español y una referencia dentro de la novela negra y urbana. Licenciado en Derecho y vinculado durante años al ejercicio de la abogacía, inició su trayectoria literaria en la poesía antes de consolidarse como narrador.

Su obra se caracteriza por una mirada social intensa, una notable profundidad psicológica en sus personajes y una capacidad especial para retratar las contradicciones, heridas y vulnerabilidades de la vida contemporánea. Entre sus novelas más reconocidas figuran No llames a casa, Yo fui Johnny Thunders, Taxi y Love Song.

Cartel del Club de Lectura de Alcalà de Xivert con Carlos Zanón. / MEDITERRÁNEO

Zanón asumió también el reto de continuar el universo literario de Manuel Vázquez Montalbán con Carvalho: problemas de identidad, novela con la que recuperó para nuevas generaciones al emblemático detective Pepe Carvalho.

La crítica ha destacado en su escritura la presencia de la música, la cultura popular y el pulso de la ciudad, elementos que convierten sus libros en relatos cargados de humanidad, autenticidad y tensión narrativa.

Una cita para compartir lecturas en Alcossebre

Desde el Ayuntamiento de Alcalà de Xivert y Alcossebre se anima a la ciudadanía a participar en esta nueva sesión del Club de Lectura, una iniciativa que desde hace siete años fomenta el hábito lector, el intercambio de ideas y el encuentro entre lectores, lectoras y autores.

El concejal de Promoción Cultural, Javi García Pitarch, ha destacado que contar con Carlos Zanón supone «una gran oportunidad para conocer a uno de los escritores más destacados de la literatura española actual y para disfrutar de una tarde de cultura y conversación en un entorno privilegiado como es la Biblioteca a la Fresca de Alcossebre, en plena plaza Vista Alegre».

La actividad será de acceso abierto y se celebrará el miércoles 22 de julio, a las 19.00 horas, en la Biblioteca a la Fresca de la plaza Vista Alegre de Alcossebre.