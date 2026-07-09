Mar Nostra: Nace una federación de asociaciones vecinales en defensa de la costa provincial entre Almenara y Almassora

En el contexto de un aumento de los fenómenos costeros de gran impacto en el litoral provincial, y ante la falta de inversiones globales que frenen la pérdida paulatina de las playas, nace Mar Nostra, la Federación para la Protección y Reneración de la Costa, que agrupa a los municipios del litoral sur de Castellón, entre Almenara y Almassora.

La iniciativa, que se presentará oficialmente este jueves, agrupa a las asociaciones vecinales Amics de la Mar, Pla de la Torre y Platga de Almassora; las de Santa Bàrbara i de la Serratella de Burriana; la de Platges de Nules; Veïns-es de Xilxes; La Torre, la del Sector C-l'Estanyol y Veïns de Moncofa; y las de SAPU y Platja d'Almenara.

Les han unido intereses e inquietudes comunes. Su intención, tal y como han avanzado, es «logra una regeneración integral, preservando los valores sociales, ambientales y paisajísticos, entendiendo nuestra costa como un único sistema vivo y continuo».

Aspiran a convertirse en interlocutores de sus municipios ante las distintas administraciones, desde la convicción de que no se puede abordar ninguna solución que afecte al litoral de manera local y aislada, y de espaldas a la ciudadanía, «como se ha venido haciendo hasta ahora».

Este nuevo movimiento ciudadano tiene el propósito de ejercer una función complementaria a la que ya desempeñan otras plataformas en las que se integran municipios costeros, como es el caso de Mediterránea.

Pérdida de paisaje y de identidad

Han decidido agruparse desde un punto de vista más territorial, por compartir las mismas singularidades, que no solo tienen que ver con la amenaza de la pérdida que la regresión supone desde la perspectiva de las viviendas, la preocupación principal. También comparten una manera de vivir su relación con el mar y el paisaje en el que el desarrollo turístico no está por encima de otros intereses, como conservar una «identidad colectiva y un patrimonio que tenemos la obligación de preservar para las generaciones presentes y futuras».

Mar Nostra incide en que las intervenciones que se han llevado a cabo hasta la fecha, no han tenido nunca en cuenta a los municipios afectados, pero tampoco las dinámicas marinas. Esa es la razón por la que defienden que la pérdida de las playas y la erosión del frente litoral se debe a «la interrupción del transporte natural de sedimentos», por la construcción de infraestructuras «sin que se hayan adoptado las medidas necesarias para mantener ese aporte natural y preservar el equilibrio litoral», lo que ha acabado por amenazar «un patrimonio de valor excepcional, provocando un grave desequilibrio sedimentario».

Entre esas infraestructuras están los puertos y embalses, pero también los espigones que se crean de manera aislada, sin formar parte de una solución integral que tenga en cuenta sus efectos aguas al sur. Insisten, por tanto, en que la gestión de esta problemática «no puede abordarse desde una perspectiva local o fragmentada, sino mediante una visión global, coordinada y basada en el conocimiento científico, la cooperación institucional y la participación activa de la ciudadanía».

Las asociaciones unidas en esta nueva federación defienden que «solo una respuesta conjunta, coordinada y sostenida en el tiempo permitirá afrontar con garantías este reto ambiental» y a eso van a dedicarse a partir de ahora.