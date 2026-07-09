Martínez Mus destaca en Soneja el papel clave del nuevo depósito contra incendios

La infraestructura hidráulica construida por la Generalitat en Soneja, con capacidad para 300.000 litros, se ha convertido en un recurso estratégico para la prevención y extinción de incendios forestales en el entorno de la Serra d'Espadà. El depósito fue clave en el incendio declarado el pasado 5 de julio entre Soneja y Azuébar, que afectó a más de 180 hectáreas, incluida superficie del parque natural.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado la zona afectada y destacado que esta instalación «es una pieza estratégica de la red hídrica diseñada para optimizar la respuesta en la Demarcación de Segorbe y la muestra del compromiso del Consell en la defensa del patrimonio forestal frente al fuego».

Un recurso clave para actuar más rápido frente al fuego

La infraestructura de Soneja ha supuesto una inversión de 140.000 euros y fue finalizada la pasada primavera. Forma parte de una red de ocho nuevos depósitos de agua contra incendios impulsados por la Conselleria de Medio Ambiente en las provincias de Valencia y Castellón, con una inversión global de 1,6 millones de euros.

Con una capacidad de almacenamiento de 300.000 litros y una inversión de 140.000 euros, el depósito fue finalizado la pasada primavera. / MEDITERRÁNEO

Su ubicación responde al plan de demarcación forestal y busca mejorar la cobertura tanto en terreno forestal como en zonas de interfaz urbano-forestal, donde la proximidad entre monte, viviendas e infraestructuras exige una respuesta rápida. El depósito tiene un radio de influencia para helicópteros de 2,5 kilómetros, lo que permite reducir a un máximo de cinco minutos el tiempo entre descargas de agua y aumentar la eficacia de las tareas de extinción.

Además de abastecer a los medios aéreos, la instalación también da servicio a los vehículos autobomba, reforzando el trabajo de los equipos terrestres. El llenado se realiza mediante conexión con la red de riego de Soneja, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, lo que garantiza un suministro estable en caso de emergencia.

La Generalitat amplía su red de prevención

El nuevo depósito incorpora elementos de integración ambiental, como una rampa doble para aves, un abrevadero para ganado y fauna silvestre y una charca para la fauna. La infraestructura se ubica en terrenos gestionados por la Generalitat y el consistorio, lo que refuerza su carácter de interés público.

Martínez Mus subraya que la Generalitat «apuesta por una estrategia de prevención de incendios forestales centrada en una gestión integral del territorio», orientada a reforzar tanto la prevención como la capacidad de respuesta ante el aumento del riesgo por las altas temperaturas y los episodios de riesgo extremo.

Vídeo de Martínez Mus en Soneja

Los ocho nuevos depósitos se reparten entre Requena, Venta del Moro, Utiel y Casas Bajas, en la provincia de Valencia, y Segorbe, Soneja y Villahermosa del Río, en Castellón. Estas infraestructuras se suman a los cerca de 400 depósitos de extinción que gestiona directamente la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana.

«El objetivo que tenemos en el Consell es ir ampliando año a año estas infraestructuras, identificando los lugares idóneos para su instalación, planificando cómo será su llenado y cuál será su función», ha señalado el conseller.

298 millones para prevención y extinción de incendios

Martínez Mus enmarca esta actuación en «la mayor inversión destinada a prevención y extinción de incendios», con un presupuesto de 298,47 millones de euros. De esa cantidad, 173 millones se destinan a prevención y recuperación de infraestructuras forestales, mientras que 125,47 millones se orientan a extinción.

El plan incluye también la reparación de diez depósitos dañados por la dana de octubre y noviembre de 2024, la recuperación de más de 4.000 kilómetros de pistas forestales, dos observatorios y otras infraestructuras afectadas.

Con este nuevo depósito, Soneja gana capacidad de respuesta ante incendios forestales y se consolida como punto estratégico para proteger la Sierra de Espadán.