Dos módulos inteligentes blindarán bicicletas y patinetes en la estación de Burriana

El Ayuntamiento de Burriana ha logrado una importante subvención europea que permitirá la instalación de dos módulos de aparcamiento seguro e inteligente para bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) en la plaza de la estación de trenes. Esta novedosa infraestructura tiene como objetivo principal mejorar la movilidad sostenible en Burriana y especialmente facilitar la conexión de los usuarios del transporte por ferrocarril, que podrán desplazarse desde sus domicilios hasta la estación.

El proyecto contempla la implantación de dos estaciones modulares con un diseño que prioriza la seguridad física y la privacidad. Cada módulo dispondrá de 10 taquillas individuales para bicicletas en su parte frontal y otras 10 para patinetes en la parte posterior, sumando un total de 40 plazas de estacionamiento público. Estos compartimentos serán estancos, opacos e independientes, impidiendo la visibilidad exterior de los vehículos para prevenir el vandalismo y el robo.

Además, el sistema será práctico y sencillo, ya que estará gestionado de forma 100% digital a través de una aplicación móvil que permitirá a la ciudadanía consultar la disponibilidad de plazas en tiempo real, realizar reservas previas y acceder de manera segura a los habitáculos. Al respecto, el concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha detallado que, “como elemento innovador, cada plaza contará con un punto de recarga eléctrica para las baterías de los vehículos mientras permanecen guardados”.

Límite de 24 horas por reserva

Los nuevos aparcamientos se configurarán para estancias de media y larga duración, con un límite máximo de uso de 24 horas por reserva con el fin de garantizar una adecuada rotación de las plazas y evitar que las taquillas se utilicen como almacenes permanentes o trasteros. El presupuesto total de ejecución asciende a 80.950 euros, sin IVA, de los cuales 48.570 euros estarán sufragados por una subvención del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y por el Ivace, dentro del programa de Ahorro y Eficiencia Energética en el Transporte. Se estima que la puesta en servicio definitiva de la infraestructura se completará en enero del 2027.

"Con la instalación de estos módulos dotamos a la estación de tren de un espacio seguro para dejar las bicicletas y patinetes, evitando que muchos vecinos se vean obligados a desplazarse en coche hasta allí. Al ofrecer taquillas individuales, digitalizadas y con recarga eléctrica, eliminamos la barrera del miedo al robo y damos un impulso real a la movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente” Mario Trullen — Concejal de Urbanismo de Burriana

Desde el punto de vista medioambiental, se calcula que la medida disuadirá unos 240 desplazamientos semanales en coche, lo que se traducirá en un ahorro energético final de 168.100 kWh al año y una reducción de emisiones de 50,58 toneladas de CO₂ equivalentes anuales en la ciudad.

Por último, el concejal Mario Trullen ha destacado que “con la instalación de estos módulos dotamos a la estación de tren de un espacio seguro para dejar las bicicletas y patinetes, evitando que muchos vecinos se vean obligados a desplazarse en coche hasta allí. Al ofrecer taquillas individuales, digitalizadas y con recarga eléctrica, eliminamos la barrera del miedo al robo y damos un impulso real a la movilidad limpia y respetuosa con el medio ambiente”.