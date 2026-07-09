Nules refuerza el control del ciclo del agua con nuevas herramientas digitales
La actuación, desarrollada entre agosto de 2025 y mayo de 2026, ha contado con una financiación europea de 349.571,76 euros
Nules avanza en la modernización del ciclo integral del agua con la finalización de los trabajos de digitalización de la red municipal de abastecimiento y saneamiento. El Ayuntamiento de Nules y Facsa han culminado una actuación que permitirá mejorar el control del servicio, reforzar el seguimiento de la calidad del agua y detectar con mayor rapidez posibles incidencias en la red.
El proyecto se ha desarrollado entre agosto de 2025 y mayo de 2026 y responde a la necesidad de avanzar hacia una gestión más eficiente de los recursos hídricos, especialmente en un contexto marcado por la sequía y los episodios de lluvias intensas.
Nuevos sensores para anticipar incidencias en la red
La incorporación de nuevas herramientas digitales permitirá al consistorio disponer de datos actualizados sobre el funcionamiento de las infraestructuras y tomar decisiones de manera más rápida y precisa.
El concejal de Ciclo Integral del Agua de Nules, Adrián Sorribes, ha señalado que esta actuación «supone un paso importante para seguir modernizando Nules y mejorar un servicio básico para nuestros vecinos y vecinas». Asimismo, ha destacado que contar con más información sobre la red municipal permitirá «actuar con mayor rapidez, anticiparnos a posibles incidencias y hacer un uso más eficiente del agua».
Entre las actuaciones realizadas se incluye la instalación de nuevos equipos de medición y control en diferentes puntos de la red. Estos dispositivos permiten controlar la calidad del agua tanto en la red como en los depósitos, además de analizar caudales, presión y comportamiento de las infraestructuras.
También se han incorporado sensores en la red de saneamiento para detectar posibles episodios de alivio, especialmente durante situaciones de lluvia intensa.
Reunión de seguimiento entre el Ayuntamiento y Facsa
Con motivo de la finalización de los trabajos, el Ayuntamiento de Nules y Facsa han mantenido una reunión de seguimiento para analizar el alcance de las actuaciones y estudiar los próximos pasos en la mejora del servicio.
En el encuentro han participado el concejal Adrián Sorribes; Raquel Ginés, responsable del servicio en Nules y subdirectora de Gestión de Abonados y Mejora Continua de Facsa; Ignacio Aparici, subdirector de Explotaciones de Abastecimientos de Facsa; y Desiderio Román, técnico del servicio de Facsa en Nules.
Financiación europea para la digitalización del agua
La actuación cuenta con financiación de la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En concreto, el proyecto ha recibido una ayuda de 349.571,76 euros dentro de la línea destinada a la digitalización del ciclo urbano del agua en municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunitat Valenciana.
Con esta iniciativa, Nules avanza hacia una red de agua más moderna, controlada y preparada para responder a los retos actuales, reforzando una gestión preventiva, eficiente y sostenible del ciclo integral del agua.
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