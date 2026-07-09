La agencia municipal Onda Inserta acerca el empleo a 645 ondenses en seis meses

El Ayuntamiento de Onda, a través de la agencia municipal Onda Inserta, ha cerrado los seis primeros meses de 2026 con 645 personas remitidas a procesos de selección. Estos datos refuerzan el papel del servicio municipal de intermediación laboral como punto de encuentro entre los ondenses que buscan una oportunidad profesional y las empresas que necesitan incorporar talento.

El concejal de Empleo y Emprendimiento de Onda, Vicent Bou, ha valorado el balance como “una muestra del trabajo constante que se realiza desde Onda Inserta para estar cerca de quienes buscan empleo y también de las empresas que necesitan perfiles adecuados”.

“Es una herramienta útil y cercana para acompañar a cada persona en su búsqueda de empleo y facilitar a las empresas los perfiles que necesitan” Vicent Bou — Concejal de Empleo y Emprendimiento de Onda

Acompañamiento personalizado

Durante los cinco primeros meses del año, la agencia municipal ha gestionado un total de 95 ofertas de empleo y ha ayudado a 645 usuarios en sus procesos de selección. Esta labor permite agilizar el contacto entre las empresas y las personas inscritas, al tiempo que ofrece un seguimiento más directo a quienes se encuentran en situación de desempleo o buscan mejorar su situación laboral.

El servicio ha registrado 36 nuevas altas en enero, 51 en febrero, 27 en marzo, 45 en abril y 37 en mayo. De este modo, Onda Inserta mantiene una actividad continuada durante todo el periodo analizado y consolida su función como recurso municipal de referencia para la orientación, la intermediación y el acompañamiento laboral.

Apuesta por la estabilidad laboral

El balance de Onda Inserta se produce en un contexto en el que el desempleo total en Onda cerró mayo con 1.556 personas paradas, diez menos que en el mismo mes de 2025, cuando se situó en 1.566. Además, durante todos los meses con datos cerrados de 2026, el municipio se ha mantenido por debajo de las cifras registradas en los mismos meses del ejercicio anterior.

La contratación acompaña esta tendencia positiva: el municipio ha registrado 3.485 contratos entre enero y mayo, con un crecimiento mes a mes que ha pasado de 641 contratos en enero a 760 en mayo. El sector servicios, motor de la contratación local, ha pasado de 391 contratos en enero a 487 en mayo.

Con estos datos, el Ayuntamiento de Onda reafirma su apuesta por las políticas activas de empleo, la intermediación laboral y el acompañamiento personalizado a los vecinos. A través de Onda Inserta, el consistorio continúa trabajando para facilitar nuevas oportunidades profesionales, mejorar la empleabilidad de los ondenses y responder a las necesidades reales del tejido productivo local.