Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apertura restaurante CensalNueva tienda SaleraAniversario pueblo más altoPolémica viviendas VilafamésOkupas Marjaleria
instagramlinkedin

PLENO DE LA CORPORACIÓN

Orpesa moviliza cerca de 7 millones de euros de remanentes para impulsar nuevas inversiones

El plan de accesibilidad, con la adecuación de las aceras; y la renovación de canalizaciones de agua potable, entre las actuaciones más destacadas

Imagen de archivo de las obras de reparación de una fuga de agua en la urbanización Torre Bellver, donde se acometerán trabajos para sustituir las canalizaciones de la red.

Imagen de archivo de las obras de reparación de una fuga de agua en la urbanización Torre Bellver, donde se acometerán trabajos para sustituir las canalizaciones de la red. / Eva Bellido

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Eva Bellido

Orpesa

El Ayuntamiento de Orpesa ha aprobado este jueves una de las principales medidas económicas del año al dar luz verde a una modificación de crédito cercana a los siete millones de euros con cargo al remanente municipal, una inyección que permitirá financiar nuevas inversiones municipales y afrontar el pago de las subvenciones dirigidas a las asociaciones locales.

Entre las inversiones más destacadas figura la fase 6 del plan de accesibilidad, con una actuación de alrededor del millón de euros a la que se sumará una subvención de unos 300.000 euros de la Diputación, destinada a reparar aceras deterioradas por las raíces de los árboles en zonas como Torre Bellver, el casco urbano y Les Amplàries.

La modificación también incluye 500.000 euros para la cuarta fase de sustitución de canalizaciones de agua potable en Torre Bellver y otros 700.000 euros para renovar conducciones en La Colomera, donde la red se encuentra en mal estado.

Imagen del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Orpesa.

Imagen del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Orpesa. / Mediterráneo

La propuesta salió adelante durante el pleno ordinario de julio con los votos favorables del PP, Vox y Ciudadanos, los tres grupos que integran el equipo de gobierno. Antes, la corporación aprobó por unanimidad la desestimación de las dos alegaciones presentadas a los Presupuestos Generales de este 2026, que salieron adelante recientemente.

El alcalde, Rafael Albert, defendió que esta modificación de crédito permitirá al consistorio "seguir impulsando inversiones importantes para el municipio y continuar mejorando los servicios públicos, las infraestructuras y hacer frente a las ayudas para las asociaciones locales". Además, aseguró que el equipo de gobierno mantiene una "planificación económica responsable para responder a las necesidades de nuestros vecinos y seguir avanzando en el desarrollo de Orpesa".

Presupuesto

El Ayuntamiento aprobó a finales de mayo el presupuesto municipal para este 2026, con unas cuentas de 24,78 millones de euros que salieron adelante ya con el ejercicio muy avanzado, al borde del mes de junio.

Orpesa aprueba al borde de junio unas cuentas de 24,7 millones y deja las grandes inversiones para el remanente

El documento reservó una partida inicial para inversiones de 405.200 euros, centrada principalmente en la nueva fase del plan de accesibilidad urbana, con obras para renovar aceras deterioradas, reparar calzadas y ejecutar rebajes tanto en el casco urbano como en urbanizaciones.

El proyecto de accesibilidad supera el millón de euros y cuenta con una subvención de 313.700 euros de la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa. El consistorio dejó entonces para una posterior modificación con remanentes la incorporación de las actuaciones de mayor envergadura.

Cambio de uso de una parcela

Entre los acuerdos más relevantes de la sesión de este jueves también figura la aprobación de una modificación puntual del planeamiento urbanístico que permitirá cambiar el uso de una parcela actualmente calificada como residencial para destinarla a uso terciario, con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas actividades económicas en el municipio.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, el pleno rechazó la alegación presentada durante el periodo de exposición pública de la Ordenanza Reguladora de los Usos y Aprovechamientos de las Playas, lo que permitirá continuar con la tramitación definitiva de esta normativa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga a unos 40 vecinos
  2. La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
  3. Movimientos en un emblemático hotel de la costa de Castellón tras años cerrado
  4. Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
  5. El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: 'celebramos nuestra historia
  6. El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
  7. Indignación en un pueblo de Castellón: cierran las piscinas municipales por un acto vandálico
  8. Un comercio de Castellón expone públicamente la cara de sus ladrones en la fachada: 'Es una tortura

Orpesa moviliza cerca de 7 millones de euros de remanentes para impulsar nuevas inversiones

Orpesa moviliza cerca de 7 millones de euros de remanentes para impulsar nuevas inversiones

Nules refuerza el control del ciclo del agua con nuevas herramientas digitales

Nules refuerza el control del ciclo del agua con nuevas herramientas digitales

Xilxes acoge una nueva jornada de ‘La Administración cerca de ti’, que ya ha atendido a más de 850 personas en Castellón

Xilxes acoge una nueva jornada de ‘La Administración cerca de ti’, que ya ha atendido a más de 850 personas en Castellón

Mar Nostra: Nace una federación de asociaciones vecinales en defensa de la costa provincial entre Almenara y Almassora

Mar Nostra: Nace una federación de asociaciones vecinales en defensa de la costa provincial entre Almenara y Almassora

Martínez Mus destaca en Soneja el papel clave del nuevo depósito contra incendios

Martínez Mus destaca en Soneja el papel clave del nuevo depósito contra incendios

Red Eléctrica amplía la subestación Betxí 220 kV para reforzar el suministro industrial y residencial en la Plana Baixa

Red Eléctrica amplía la subestación Betxí 220 kV para reforzar el suministro industrial y residencial en la Plana Baixa

Amiab cumple diez años en Almassora como referente de inclusión laboral

Amiab cumple diez años en Almassora como referente de inclusión laboral

Bandera verde para el baño en la playa de Las Fuentes de Alcossebre

Bandera verde para el baño en la playa de Las Fuentes de Alcossebre
Tracking Pixel Contents