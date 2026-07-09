Orpesa moviliza cerca de 7 millones de euros de remanentes para impulsar nuevas inversiones

El Ayuntamiento de Orpesa ha aprobado este jueves una de las principales medidas económicas del año al dar luz verde a una modificación de crédito cercana a los siete millones de euros con cargo al remanente municipal, una inyección que permitirá financiar nuevas inversiones municipales y afrontar el pago de las subvenciones dirigidas a las asociaciones locales.

Entre las inversiones más destacadas figura la fase 6 del plan de accesibilidad, con una actuación de alrededor del millón de euros a la que se sumará una subvención de unos 300.000 euros de la Diputación, destinada a reparar aceras deterioradas por las raíces de los árboles en zonas como Torre Bellver, el casco urbano y Les Amplàries.

La modificación también incluye 500.000 euros para la cuarta fase de sustitución de canalizaciones de agua potable en Torre Bellver y otros 700.000 euros para renovar conducciones en La Colomera, donde la red se encuentra en mal estado.

Imagen del pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Orpesa. / Mediterráneo

La propuesta salió adelante durante el pleno ordinario de julio con los votos favorables del PP, Vox y Ciudadanos, los tres grupos que integran el equipo de gobierno. Antes, la corporación aprobó por unanimidad la desestimación de las dos alegaciones presentadas a los Presupuestos Generales de este 2026, que salieron adelante recientemente.

El alcalde, Rafael Albert, defendió que esta modificación de crédito permitirá al consistorio "seguir impulsando inversiones importantes para el municipio y continuar mejorando los servicios públicos, las infraestructuras y hacer frente a las ayudas para las asociaciones locales". Además, aseguró que el equipo de gobierno mantiene una "planificación económica responsable para responder a las necesidades de nuestros vecinos y seguir avanzando en el desarrollo de Orpesa".

Presupuesto

El Ayuntamiento aprobó a finales de mayo el presupuesto municipal para este 2026, con unas cuentas de 24,78 millones de euros que salieron adelante ya con el ejercicio muy avanzado, al borde del mes de junio.

El documento reservó una partida inicial para inversiones de 405.200 euros, centrada principalmente en la nueva fase del plan de accesibilidad urbana, con obras para renovar aceras deterioradas, reparar calzadas y ejecutar rebajes tanto en el casco urbano como en urbanizaciones.

El proyecto de accesibilidad supera el millón de euros y cuenta con una subvención de 313.700 euros de la Diputación de Castellón a través del Plan Impulsa. El consistorio dejó entonces para una posterior modificación con remanentes la incorporación de las actuaciones de mayor envergadura.

Cambio de uso de una parcela

Entre los acuerdos más relevantes de la sesión de este jueves también figura la aprobación de una modificación puntual del planeamiento urbanístico que permitirá cambiar el uso de una parcela actualmente calificada como residencial para destinarla a uso terciario, con el objetivo de favorecer la implantación de nuevas actividades económicas en el municipio.

Asimismo, el pleno rechazó la alegación presentada durante el periodo de exposición pública de la Ordenanza Reguladora de los Usos y Aprovechamientos de las Playas, lo que permitirá continuar con la tramitación definitiva de esta normativa.