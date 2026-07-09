El PSPV de Morella acusa el PP de "manipular una resolución de archivo de Antifraude" sobre la venta de locales

La secretaria general del PSPV-PSOE de Morella, Maria Rallo, ha acusado al Partido Popular de “manipular de manera interesada” la resolución de la Agencia Valenciana Antifraude sobre Inprotint para “convertir una resolución de archivo en una falsa condena política contra los socialistas de Morella”.

Rallo hace hincapié en que “el documento de Antifraude no implica ninguna condena, no impone ninguna sanción, no fija ninguna indemnización y no declara ninguna responsabilidad contra el PSPV”. La resolución aportada "es una resolución de archivo del expediente".

“Una cosa es que, veinte años después, se puedan hacer recomendaciones administrativas sobre cómo documentar mejor los procedimientos, y otra muy diferente es que el PP y el alcalde quieran convertir eso en una acusación de corrupción. Eso es mentir a Morella”, afirma.

La secretaria general de los socialistas de Morella, Maria Rallo, junto al edil y exalcalde, Rhamsés Ripollés. / Mediterráneo

La dirigente socialista ha defendido que el proyecto del Tint “fue una actuación importantísima para Morella, que permitió crear viviendas, locales y actividad en un espacio que era clave para el futuro del pueblo”. Y añade: “Cuando algunos solo han resuelto su propio problema de vivienda, los socialistas trabajamos y continuaremos trabajando para que muchas familias pudieran vivir en Morella”.

Ofrecimiento a entidades locales

Rallo también ha remarcado que “los locales que no tenían salida privada se ofrecieron a entidades, asociaciones y organizaciones del pueblo, y el Partido Popular tuvo conocimiento de aquel proceso, e incluso hizo una visita al local”. Y explica que la resolución de Antifraude "recoge la existencia de cartas de ofrecimiento a entidades y agrupaciones políticas locales".

Para la secretaria general socialista, “el problema del PP y de los independientes es que no tienen ningún proyecto para Morella. Han tenido poder en todas las instituciones y, lejos de hacer cosas positivas por nuestro pueblo, se dedican a atacar, ensuciar y romper la convivencia”, denuncia.

Rallo afirma que “el alcalde, Bernabé Sangüesa, y el PP quieren que el pleno (que se celebra este viernes por la mañana) condene aquello que Antifraude ha archivado. Quieren fabricar un titular, no buscar la verdad. Pero el PSPV no aceptará que se convierta una resolución de archivo en una acusación falsa contra personas que trabajaron honestamente por Morella”.

“Los socialistas de Morella impulsamos vivienda cuando nadie hablaba todavía de la vivienda como el gran problema del país. Trabajamos para que la gente pudiera quedarse a vivir aquí. Hicimos ciudad. Y eso es lo que el PP quiere ensuciar porque no puede soportar que el Tint sea recordado como lo que fue: una política pública útil, valiente y avanzada a su tiempo”, concluye.

El asunto se aborda en el pleno

Y es que el pleno del Ayuntamiento de Morella abordará este viernes los hechos denunciados por el PP respecto a la venta de locales de una promoción inmobiliaria lanzada por la empresa pública municipal Inprotint, SL al PSPV-PSOE y también a Comunicacions dels Ports, en la época en la que Francis Puig -hermano del entonces alcalde, Ximo Puig- era consejero delegado de esta emisora comarcal.

Unas ventas que desde el PP aseguran que se efectuaron “muy por debajo de su valor de mercado, al que el Ayuntamiento de Morella le aplicó una rebaja del 53% , además de garantizarle una financiación ventajosa a 20 años”, en el caso del local de Comunicació dels Ports. Al respecto, el portavoz del PP en el consistorio Morellano, Jesús Ortí, señala que el “macrolocal de titularidad pública, de 276 metros cuadrados fue adquirido por Francis Puig, que entonces (2014) era consejero delegado de Comunicacions dels Ports, por un importe de 147.095 euros”.