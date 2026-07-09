Red Eléctrica activa en Betxí una ampliación clave para la industria cerámica de Castellón

La industria cerámica de Castellón cuenta desde ahora con un nuevo refuerzo energético en uno de sus puntos estratégicos. Red Eléctrica, filial de Redeia responsable del transporte y la operación del sistema eléctrico en España, ha puesto en servicio la ampliación de la subestación de Betxí, una instalación de 220 kV clave para mejorar la capacidad de suministro en la Plana Baixa y atender el crecimiento de la demanda asociado al tejido industrial y al consumo residencial.

La actuación tiene una especial relevancia para el sector cerámico, uno de los grandes consumidores energéticos de la provincia y motor económico del territorio. El objetivo principal de la ampliación es incrementar el aporte de electricidad desde la red de transporte hacia la red de distribución, lo que permitirá disponer de una infraestructura más robusta, con mayor capacidad para absorber nuevas necesidades de consumo y reforzar la seguridad del suministro en una comarca con fuerte presencia industrial.

La subestación de Betxí se sitúa en un área de influencia directa para municipios de la Plana Baixa -como Vila-real u Onda- para el entorno productivo vinculado al clúster cerámico castellonense. La puesta en servicio de esta ampliación llega en un contexto en el que la industria afronta una transformación energética de fondo, marcada por la electrificación de procesos, la necesidad de reducir emisiones y la adaptación progresiva a un modelo productivo más eficiente y descarbonizado.

Una actuación aprobada en 2024

La ampliación se autorizó en abril de 2024 como una de las actuaciones incluidas en la Modificación de Aspectos Puntuales de la Planificación energética vigente, un documento aprobado por el Consejo de Ministros y de carácter vinculante para Red Eléctrica. Posteriormente, el proyecto inició su tramitación administrativa para obtener la autorización correspondiente y avanzar hacia su ejecución.

La intervención en la subestación Betxí 220 kV contemplaba una inversión de 1,69 millones de euros y un plazo de ejecución estimado de cinco meses una vez autorizada. El proyecto consistía en el equipamiento de una nueva celda GIS acoplada al resto de celdas que integran el parque de 220 kV, dentro del edificio existente de la instalación.

Con esta actuación, Red Eléctrica refuerza una infraestructura que ya ejercía un papel relevante en la conexión entre la red de transporte y la red de distribución. La mejora permitirá elevar la capacidad de respuesta del sistema ante el incremento de la demanda industrial y doméstica, con especial impacto en una comarca donde la actividad económica y el desarrollo urbanístico requieren una red eléctrica con mayores garantías.

Más capacidad para la industria y la transición energética

La compañía enmarca la ampliación dentro del desarrollo de una red de transporte más fuerte y mallada, una condición imprescindible para avanzar en la transición energética. La integración progresiva de energías renovables, el aumento de la demanda eléctrica y la electrificación de la economía obligan a reforzar nudos estratégicos como el de Betxí, tanto para asegurar el suministro como para canalizar de forma más eficiente la energía disponible.

En el caso de Castellón, este refuerzo cobra una dimensión económica añadida por el peso de la cerámica. La capacidad de disponer de una red más sólida resulta clave para acompañar los planes de modernización industrial, facilitar la implantación de soluciones eléctricas en procesos productivos y sostener la competitividad de un sector sometido en los últimos años a una fuerte presión por los costes energéticos.

La ampliación de la subestación también contribuye a mejorar el suministro doméstico en la Plana Baixa, al reforzar la capacidad de la red para atender el crecimiento residencial y las necesidades futuras de la población. De este modo, la actuación combina impacto industrial, mejora del servicio eléctrico y apoyo al desarrollo socioeconómico de la comarca.

Red Eléctrica subraya que este tipo de proyectos forman parte de su compromiso con el desarrollo sostenible de la Comunitat Valenciana, a través de inversiones en infraestructuras clave para la seguridad del suministro, la competitividad del territorio y la descarbonización de la economía.

Noticias relacionadas

La puesta en servicio de la ampliación de Betxí supone, en definitiva, un paso más en la adaptación de la red eléctrica castellonense a los nuevos retos energéticos: más demanda industrial, más electrificación, más renovables y una necesidad creciente de garantizar que la transición energética llegue también al corazón productivo de la provincia.