Siete empresas optan a construir el carril ciclopeatonal que conectará Xilxes con su playa

El proyecto del carril ciclo-peatonal que conectará el casco urbano de Xilxes con su playa avanza en su tramitación administrativa tras finalizar el plazo de presentación de ofertas. Un total de siete empresas han presentado sus propuestas para ejecutar esta actuación, considerada una de las inversiones más relevantes previstas en el municipio en materia de movilidad e infraestructuras.

La actuación cuenta con un presupuesto de licitación de 2.149.423,42 euros y permitirá mejorar de forma significativa la conexión entre ambos núcleos urbanos, separados por una distancia aproximada de 2,2 kilómetros.

Un corredor seguro, accesible y sostenible hasta la playa

La futura infraestructura transformará el trayecto entre la población y el núcleo marítimo en un espacio más amable, seguro y accesible para vecinos, turistas y visitantes. El carril ciclo-peatonal de Xilxes discurrirá de forma paralela a la carretera y estará dotado de arbolado e iluminación mediante energía solar a lo largo de todo su recorrido.

El objetivo es configurar un corredor que combine funcionalidad, sostenibilidad y calidad paisajística, fomentando los desplazamientos a pie y en bicicleta como alternativa segura al tráfico rodado.

Además de mejorar la accesibilidad entre el casco urbano y la playa, el proyecto contribuirá a reforzar la seguridad vial en uno de los principales accesos al núcleo marítimo. La actuación permitirá reducir los riesgos para peatones y ciclistas y facilitar los desplazamientos cotidianos, especialmente durante los meses de mayor afluencia turística.

Siete empresas optan a ejecutar una de las obras más esperadas en Xilxes

Una vez cerrado el proceso de presentación de ofertas, la administración iniciará ahora la fase de evaluación de las propuestas. Si la tramitación continúa conforme a los plazos previstos y no surge ningún contratiempo, la adjudicación de las obras podría producirse una vez finalizada la temporada de verano.

De cumplirse este calendario, los trabajos comenzarían durante el último trimestre del año, dando inicio a una actuación largamente esperada por el municipio.

El alcalde de Xilxes, Ismael Minguet, ha mostrado su satisfacción por la evolución del procedimiento administrativo y ha destacado que la tramitación del proyecto avanza con normalidad. En este sentido, ha señalado la “satisfacción de que la tramitación para que este proyecto sea una realidad camina sin contratiempos y esperamos que pronto sea una realidad, para el disfrute de los vecinos de Xilxes, turistas y visitantes”.

Asimismo, el primer edil ha subrayado que el interés despertado por la licitación pone de manifiesto la relevancia de esta actuación. Para Minguet, el hecho de que siete empresas hayan concurrido al proceso “demuestra la importancia de este proyecto”, una iniciativa que permitirá modernizar uno de los principales accesos al litoral, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y seguro para el conjunto del municipio.