La Vall d’Uixó reduce su deuda municipal en más de 20 millones de euros en 11 años

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha reducido su deuda municipal en más de 20 millones de euros en los últimos 11 años. Así lo ha explicado la concejala de Hacienda, Zaida Moreno, durante la presentación de los principales datos económicos que reflejan la evolución de las finanzas municipales desde 2015.

Según los datos aportados por el consistorio, la deuda ha pasado de los 33 millones de euros registrados hace once años a los 12,8 millones actuales. Esta evolución, según Moreno, consolida una situación de solvencia económica que permite al Ayuntamiento afrontar nuevos proyectos con estabilidad, garantías y mayor capacidad de inversión.

Además, durante este ejercicio está previsto amortizar más de 2,3 millones de euros, una cantidad superior a la inicialmente prevista gracias a la buena evolución de las cuentas municipales.

Más capacidad para invertir y mejorar los servicios públicos

La concejala de Hacienda ha subrayado que la reducción de la deuda no se plantea como un objetivo aislado, sino como una herramienta para fortalecer la gestión pública y liberar recursos para la ciudadanía.

La concejala valldeuxense Zaida Moreno durante su comparecencia. / MEDITERRÁNEO

«Reducir la deuda no es una finalidad en sí misma, sino la manera de garantizar que el Ayuntamiento disponga de mayor capacidad para invertir, impulsar nuevos proyectos y ofrecer mejores servicios a la ciudadanía sin hipotecar el futuro», ha afirmado Zaida Moreno.

En este sentido, el equipo de gobierno defiende que la mejora de la situación financiera municipal permite avanzar en proyectos estratégicos, mantener la estabilidad presupuestaria y reforzar los servicios que presta el Ayuntamiento.

El pago a proveedores baja de 600 días a 14

Otro de los indicadores destacados por el área de Hacienda es el periodo medio de pago a proveedores. Al cierre de 2025, este dato se situó en 14,39 días, el mejor registro alcanzado por el Ayuntamiento de la Vall d’Uixó.

Moreno ha recordado que, hace once años, las empresas podían tardar hasta 600 días en cobrar del consistorio. «Hemos pasado de un Ayuntamiento que pagaba a las empresas locales a 600 días a un Ayuntamiento que paga en días, generando confianza entre las empresas y contribuyendo a la actividad económica local», ha señalado.

La reducción del periodo medio de pago supone, según la edil, una mejora directa para las empresas proveedoras, especialmente para las firmas locales que trabajan con la administración municipal.

Solidez financiera para captar fondos europeos

La responsable de Hacienda también ha destacado que la solvencia económica del Ayuntamiento ha sido clave para poder concurrir a convocatorias de financiación europea. Muchas de estas ayudas requieren una aportación municipal, por lo que disponer de unas cuentas saneadas permite asumir esa parte de financiación y ejecutar proyectos de transformación urbana.

«Sin una situación económica saneada no habríamos podido asumir la parte de financiación que corresponde al Ayuntamiento ni desarrollar muchos de los proyectos estratégicos que están transformando la ciudad», ha explicado Moreno.

Continuidad en la gestión económica

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó continuará trabajando, según ha indicado la concejala, con criterios de responsabilidad, rigor y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

El objetivo del equipo de gobierno es seguir reduciendo la deuda municipal, mantener el cumplimiento con los proveedores y continuar impulsando inversiones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.