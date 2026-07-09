Vinaròs celebra 25 años de cortometrajes con un festival de récord con 775 obras presentadas
El Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes celebra su 25ª edición del 21 de julio al 1 de agosto
La 25ª edición del festival de Curtmetratges de Vinaròs Agustí Comes, organizado por la Fundació Caixa Vinaròs con la colaboración del Ayuntamiento, ya tiene fechas. Del 21 al 23 de julio se proyectarán los cortometrajes finalistas, el día 24 tendrá lugar la Macedonia de Curts (cortos fuera de concurso interesantes de ver), y la entrega de premios será en el Auditorio Municipal el 1 de agosto. Las proyecciones se harán en el Vinaròs Arena de la plaza de toros, y la entrega de premios en el auditorio municipal.
En esta edición, como explicaron la coordinadora del Festival Nati Romeu y el miembro del jurado José Luis Beltrán, se han recibido un total de 775 cortometrajes, de muy diferentes partes del mundo y temáticas diversas. En su mayoría de España, pero también de Alemania, Inglaterra, Croacia, Francia, Bélgica, Grecia, Italia, Rumanía, Rusia, Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Corea, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guinea, Irán, México, Paquistán, Perú, Venezuela, Vietnam, Chile y China.
En esta edición el presidente del jurado es Jordi Reverté Vergés, actor y especialista en cine residente en Ulldecona. El premio del jurado, que otorga la Fundació Caixa Vinaròs, está dotado con 1.000 euros y escultura de Lukas Ulmi, al igual que el del público, este patrocinado por el Ayuntamiento.
Cortometrajes finalistas
En cuanto a los 12 cortometrajes finalistas, el 21 de julio se proyectarán Coyotes, de Said Zafha; Una vocal, de Polo Menárguez; Syd, de Cecilio Caparrini y La cámara de Carlos Clavijo. El 22 de julio será el turno de 21 de octubre, de Joel Cánovas; Por dentro, de A. G.Company y M. Hernández; Señuelo, de Martha G.Ayerbe, y 13 gatos de David Gaspar. Por último, el 23 de julio se proyectarán Sofiane, de Fabien Ara; Cara de cona, de Guillermo de Oliveira; Furia, de F. Moreno y S. Puyol, y La Barraca, de Julia Castaño.
Homenaje a Carles Santos
El cartel que conmemora esta 25 edición es el mismo que el utilizado en el 10 aniversario del festival. La organización ha decidido recuperarlo porque el cartel fue obra del músico y compositor Carles Santos, gran colaborador de este festival desde sus inicios. «Es una manera de realizarle un pequeño homenaje», indica la coordinadora Nati Romeu.
Reparto de entradas
El reparto de entradas para los tres días de pases de los cortos finalistas, la Macedonia de Curts y la entrega de premios, serán los próximos martes, miércoles y jueves (14, 15 y 16 de julio) en la Fundació Caixa Vinaròs al precio de 1 euro. Este año no habrá taquilla en la plaza y todas las entradas se repartirán en la sede de la Fundació. Cabe destacar que el aforo en la plaza de toros es de 500 personas.
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