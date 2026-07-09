Las visitas guiadas marineras regresan a la ciudadela de Peñíscola este verano

Peñíscola vuelve a poner en valor su esencia marinera con el inicio de las Visitas Guiadas Marineras a la ciudadela, una experiencia gratuita que permite descubrir la historia, la tradición pesquera y los rincones más emblemáticos de la Ciudad en el Mar.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Peñíscola, se celebra todos los miércoles de julio y agosto a partir de las 20.00 horas, previa inscripción en las oficinas de información turística. Tras el éxito de ediciones anteriores, el municipio recupera esta propuesta teatralizada que conecta al visitante con el pasado marinero de la localidad.

El punto de encuentro y partida de la ruta es La Batería del Calvario y recorren toda la ciudadela amurallada. / MEDITERRÁNEO

El recorrido cuenta con un narrador muy especial: un experimentado marinero que acompaña a los participantes por los espacios de la ciudad antigua más vinculados al carácter pesquero de Peñíscola. A través de su relato, vecinos y turistas pueden adentrarse en la memoria viva de un pueblo ligado al mar, a la pesca y a las historias que han marcado su identidad.

Itinerario activo

El punto de encuentro y salida de la ruta es La Batería del Calvario, desde donde comienza un itinerario por la ciudadela amurallada. La visita se suma a la amplia programación turística que el destino ofrece durante la temporada estival para dar a conocer su patrimonio natural, arquitectónico e histórico.

Cartel de las visitas guiadas de este año. / MEDITERRÁNEO

La concejala de Cultura, Lidia Herrero, ha destacado la buena respuesta de los primeros asistentes y ha subrayado la importancia de seguir apostando por actividades que refuercen la identidad local. «Hemos apostado por repetir la iniciativa de impulsar estas visitas teatralizadas enfocadas en nuestra tradición de pueblo pesquero», ha señalado.

Con esta propuesta, Peñíscola refuerza su atractivo como destino turístico de referencia en la provincia de Castellón, ofreciendo una forma diferente, cercana y cultural de descubrir su ciudadela junto al Mediterráneo.