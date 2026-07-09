Xilxes acoge una nueva jornada de ‘La Administración cerca de ti’, que ya ha atendido a más de 850 personas en Castellón

Xilxes ha acogido este 9 de julio una nueva jornada del programa ‘La Administración cerca de ti’, una iniciativa del Gobierno de España que busca acercar los servicios de la Administración General del Estado a la ciudadanía, especialmente en municipios que carecen de sedes físicas.

Con motivo del desplazamiento del servicio al municipio, la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha visitado las dependencias municipales junto al alcalde de Xilxes, Ismael Minguet. Durante la jornada, un equipo de la Subdelegación del Gobierno en Castellón, formado por dos funcionarias de la Oficina de Información y Registro, ha atendido a vecinos y vecinas para asesorarles en trámites habituales, resolver dudas y ayudarles en la obtención del certificado digital de la FNMT o del sistema Cl@ve.

La sesión también ha contado con la participación de un agente de la Guardia Civil, que ha ofrecido recomendaciones sobre ciberseguridad y prevención de estafas informáticas.

Compromiso por la accesibilidad

Desde su puesta en marcha en noviembre de 2022, ‘La Administración cerca de ti’ ha atendido en la provincia de Castellón a 858 personas y ha ayudado a obtener 219 certificados digitales, entre certificados de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el sistema Cl@ve.

García Valls ha destacado que el programa representa «el compromiso del Gobierno de España para acercar la Administración Pública a la ciudadanía y hacerla más accesible», con el objetivo de «romper barreras territoriales y digitales» y garantizar que cualquier persona pueda acceder a los servicios de la Administración General del Estado desde el lugar en el que resida.

La subdelegada ha señalado, además, que esta iniciativa supone «un acto de justicia e igualdad» que contribuye a cohesionar el territorio y refuerza la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos.

Ciberseguridad y prevención de fraudes digitales

Durante la visita a Xilxes, García Valls también ha puesto en valor la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional en estas jornadas, al incorporar consejos prácticos sobre ciberdelincuencia.

Según ha explicado, el objetivo es que las sesiones sirvan también para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos digitales y ofrecer herramientas que ayuden a prevenir estafas informáticas y otros delitos cometidos a través de internet.

101 sesiones y 53 municipios adheridos en Castellón

Desde noviembre de 2022, el programa ha realizado 101 sesiones en diferentes municipios de Castellón y también se ha desplazado a ocho colectivos específicos, como el Casal Jove, residencias de acogida, centros de menores, Cruz Roja, Cáritas o la Universitat Per a Majors.

La iniciativa se desarrolla con la colaboración de ayuntamientos y entidades sociales. En la provincia de Castellón, 53 municipios se han adherido hasta la fecha al convenio firmado con la Federación Española de Municipios y Provincias.

García Valls ha explicado que el servicio nació inicialmente para acudir a municipios pequeños, pero que en el último año se ha ampliado a distintos colectivos sociales. Desde finales de 2025 y durante el primer semestre de 2026, el programa ha atendido también a jóvenes, personas mayores y colectivos vulnerables.

En lo que va de año, ‘La Administración cerca de ti’ ha visitado Traiguera, Figueroles, Geldo, Alfondeguilla, Tales, Almenara, Canet lo Roig, Moncofa, La Jana y Xilxes. La próxima jornada tendrá lugar el 15 de julio en Rosell.