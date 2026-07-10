Almassora impulsa el reciclaje en sus playas con una campaña de sensibilización ambiental

Almassora reforzará este verano su compromiso con la protección del litoral mediante una nueva edición de la campaña Consermar. La iniciativa, promovida por Ecoembes y la Conselleria de Medio Ambiente, busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar y reciclar correctamente los envases generados durante las jornadas de playa.

La campaña se desarrollará durante el fin de semana del 18 y 19 de julio, con la instalación de un punto informativo que permanecerá abierto entre las 9.00 y las 14.00 horas.

Dos jornadas de educación ambiental en la playa de Almassora

El sábado 18 de julio, el estand de Consermar se instalará en el parque Tramuntana. Al día siguiente, domingo 19 de julio, la actividad se trasladará al Mercaplatja, coincidiendo con la celebración del mercado dominical de la zona marítima.

Durante las dos jornadas, monitores especializados ofrecerán información práctica sobre la gestión responsable de los residuos y desarrollarán acciones de sensibilización y educación ambiental.

Cartel de la nueva campaña 'Consermar'. / MEDITERRÁNEO

La programación incluirá también actividades lúdicas y participativas para todas las edades, con el objetivo de acercar el reciclaje a las familias de una manera sencilla y entretenida.

Horarios y ubicaciones de la campaña Consermar

Sábado 18 de julio: parque Tramuntana.

parque Tramuntana. Domingo 19 de julio: Mercaplatja.

Mercaplatja. Horario: de 09:00 a 14:00 horas.

de 09:00 a 14:00 horas. Actividad: información ambiental, sensibilización y propuestas participativas.

información ambiental, sensibilización y propuestas participativas. Público: vecinos, visitantes y familias.

Reciclar envases para proteger el litoral

El concejal de Medio Ambiente de Almassora, Juan Luis Marín, ha explicado que uno de los principales objetivos de la campaña es fomentar la separación adecuada de los envases de plástico, las latas y los briks que se consumen durante la estancia en la playa.

La iniciativa pretende evitar que estos residuos sean abandonados en la arena o en otros espacios naturales y recordar a los usuarios que deben depositarlos en los contenedores correspondientes para facilitar su posterior reciclaje.

Con esta acción, el Ayuntamiento busca promover hábitos responsables entre residentes y turistas, reducir la presencia de residuos en el litoral y favorecer una convivencia más respetuosa con el entorno natural.

Más de un centenar de actividades durante el verano

La campaña Consermar se integra en la programación estival organizada por el Ayuntamiento de Almassora, que reúne más de un centenar de actividades culturales, deportivas, juveniles y de ocio distribuidas por distintos puntos del municipio.

La programación completa del verano puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Almassora.