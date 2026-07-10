Onda revalida su liderazgo en transparencia municipal con la máxima puntuación

El Ayuntamiento de Onda se mantiene entre las administraciones locales más transparentes de la Comunitat Valenciana. El consistorio ha renovado, por sexto año consecutivo, el Sello Infoparticipa, un reconocimiento que evalúa la calidad de la información pública ofrecida por los municipios.

En la edición de 2026, Onda ha conseguido nuevamente la máxima puntuación: 54 puntos sobre 54 y el cumplimiento del 100% de los indicadores. El Ayuntamiento alcanza este resultado de manera ininterrumpida desde 2022.

La calificación sitúa a Onda, junto con Gandía, en el nivel más alto de la Comunitat Valenciana en materia de transparencia municipal, rendición de cuentas y acceso ciudadano a la información pública.

Seis años de reconocimiento a la transparencia de Onda

El concejal de Innovación y Transparencia, Vicent Bou, ha destacado que la renovación del sello consolida el modelo de gestión desarrollado durante los últimos años. «Alcanzar de nuevo el 100% y revalidar este sello por sexto año consecutivo consolida la transparencia como un pilar fundamental de nuestra gestión», ha afirmado.

Bou ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es facilitar que los vecinos puedan consultar y comprender cómo funciona la administración municipal. «Queremos que cualquier vecino pueda conocer con total claridad cómo trabajamos, cómo invertimos los recursos públicos y cómo se toman las decisiones que afectan al presente y al futuro de Onda», ha añadido.

El nuevo reconocimiento refuerza una trayectoria basada en la actualización de la información municipal, su publicación en formatos accesibles y la apertura de la gestión pública al control de la ciudadanía.

¿Qué evalúa el Sello Infoparticipa?

El Sello Infoparticipa es una distinción impulsada por la Universitat Autònoma de Barcelona a través de la Asociación Infoparticipa. Su finalidad es analizar cada año la calidad y la transparencia de la comunicación pública de las administraciones locales.

La evaluación revisa, entre otros contenidos, la información publicada sobre:

Los representantes políticos y los órganos de gobierno.

Las retribuciones y declaraciones de bienes.

La agenda institucional.

Las convocatorias y actas de los plenos.

Los decretos y la normativa municipal.

La planificación estratégica.

Los mecanismos de participación ciudadana.

El cumplimiento de los 54 indicadores acredita que la información ofrecida por el Ayuntamiento de Onda se encuentra actualizada, es accesible y permite conocer tanto la actividad política como el funcionamiento administrativo del municipio.

Información económica y rendición de cuentas

La gestión de los recursos públicos es otro de los apartados centrales de la evaluación. El análisis tiene en cuenta la publicación del presupuesto municipal, su ejecución trimestral y la liquidación de ejercicios anteriores.

También se examina el acceso a información sobre la relación de puestos de trabajo, los contratos formalizados, las subvenciones y ayudas concedidas, los convenios firmados y el periodo medio de pago a proveedores.

«La transparencia económica es una obligación con los ondenses, porque cada euro público debe poder explicarse con claridad», ha subrayado Bou, quien ha añadido que una administración transparente «genera confianza, facilita el control ciudadano y mejora la calidad de la gestión pública».

Con esta nueva acreditación, el Ayuntamiento de Onda reafirma su compromiso con una administración abierta y comprensible, en la que la ciudadanía pueda consultar cómo se gestionan los recursos y cómo se adoptan las decisiones municipales.