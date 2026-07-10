Burriana aplaza a septiembre las obras de la avenida Cañada Blanch para evitar molestias en verano

El Ayuntamiento de Burriana ha decidido aplazar hasta el próximo 1 de septiembre el inicio efectivo de las obras de los tramos pendientes de la avenida Cañada Blanch. La actuación ya cuenta con luz verde administrativa, pero la entrada de maquinaria se producirá una vez finalizada la temporada estival para reducir las molestias a los residentes y al sector turístico y hostelero del litoral.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha firmado el acta de replanteo con la empresa adjudicataria, Becsa SA, un trámite que formaliza técnicamente el comienzo del proyecto. Sin embargo, el consistorio y la constructora han acordado posponer los trabajos sobre el terreno con el objetivo de evitar ruidos, cortes de tráfico y otras afecciones durante los meses de mayor afluencia en las playas.

La intervención cuenta con un presupuesto de 1.342.897,62 euros y un plazo máximo de ejecución de ocho meses.

Una conexión estratégica para la zona marítima

La finalización de la avenida Cañada Blanch permitirá cerrar el anillo exterior de comunicación de la fachada marítima de Burriana. El nuevo eje conectará la carretera de Burriana al Grao, la CV-1860, con la avenida Jaime Chicharro, la CV-18, el camí Ecce Homo y La Pedrera.

El proyecto contempla la ejecución de dos segmentos que suman aproximadamente medio kilómetro. / MEDITERRÁNEO

Según la planificación municipal, la avenida mejorará los desplazamientos entre el Grao, el Puerto y la Serratella y ofrecerá una alternativa a la avenida Mediterránea. El objetivo es distribuir mejor la circulación y reducir la congestión del tráfico en uno de los principales accesos a la costa.

Las claves del proyecto

Inicio efectivo de las obras: 1 de septiembre de 2026 .

. Presupuesto: 1,34 millones de euros .

. Empresa adjudicataria: Becsa SA .

. Plazo de ejecución: ocho meses .

. Longitud total aproximada: medio kilómetro .

. Actuaciones principales: calzada, aceras, drenaje, carril bici, zonas verdes y servicios urbanos.

Dos nuevos tramos y una urbanización integral

El proyecto contempla la ejecución de dos segmentos que suman aproximadamente medio kilómetro. El primero discurrirá desde la intersección con la carretera del Puerto hasta la calle Rosa dels Vents. El segundo conectará las calles Bruixola y Manuel Ferrer Granell.

Los trabajos supondrán la urbanización integral de estos espacios e incluirán la pavimentación de la calzada, la construcción de aceras, la instalación de servicios básicos y la creación de una nueva red de drenaje.

Este sistema estará diseñado para mejorar la evacuación del agua durante episodios de lluvias intensas, una cuestión especialmente relevante en las áreas próximas al litoral.

Carril bici y nuevas zonas ajardinadas

La futura avenida dispondrá de un carril bici bidireccional a lo largo de todo el recorrido. La infraestructura ciclista tendrá una anchura de hasta 2,5 metros y contará con bandas de protección para separar a los usuarios de las bicicletas del tráfico rodado.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha firmado el acta de replanteo con la empresa adjudicataria. / MEDITERRÁNEO

El diseño también incorpora criterios paisajísticos para integrar la vía en el entorno de transición agrícola. El proyecto prevé la construcción de nuevas glorietas y zonas ajardinadas, donde se plantarán especies como olivos, palmeras y plantas aromáticas.

Además de las mejoras viarias y ambientales, la actuación incluye la ejecución de un tramo del colector general que permitirá su futura conexión con la nueva depuradora proyectada en el camí Llombai.

«Las máquinas no entrarán hasta finalizar el verano»

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que la actuación permitirá terminar «un vial que llevaba años cortado» y que considera fundamental para mejorar las conexiones de toda la zona marítima.

Trullen ha explicado que la firma del acta de replanteo confirma que el proyecto está preparado desde el punto de vista administrativo. No obstante, ha defendido el aplazamiento de los trabajos como una decisión de «responsabilidad y respeto» hacia los vecinos y las empresas relacionadas con el turismo.

La culminación de la avenida Cañada Blanch se enmarca dentro del proceso de transformación de la costa del municipio. / MEDITERRÁNEO

«Las máquinas no entrarán hasta finalizar el verano, garantizando una temporada estival sin ruidos ni cortes de tráfico en una época con gran afluencia en la playa», ha afirmado el responsable municipal.

Burriana plantea una transformación de su fachada marítima

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha enmarcado la culminación de la avenida Cañada Blanch dentro del proceso de transformación de la costa del municipio.

El primer edil ha relacionado esta infraestructura con otros proyectos previstos o en ejecución, como el nuevo Centro de Salud y la futura plaza del Varadero.

«La culminación de esta avenida, sumada al nuevo Centro de Salud y la próxima plaza del Varadero, va a transformar de forma integral nuestra fachada marítima para revalorizar la costa y nuestro mayor activo turístico», ha destacado Monferrer.