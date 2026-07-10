Castelló per Palestina pide al Ayuntamiento que retire cualquier apoyo institucional al FIB

La plataforma Castelló per Palestina registrará en los próximos días un escrito dirigido al Ayuntamiento de Benicàssim en el que reclama que el consistorio deje de prestar cualquier tipo de apoyo o colaboración institucional al Festival Internacional de Benicàssim (FIB) por la vinculación de la empresa organizadora con el fondo de inversión KKR.

El documento, al que ha tenido acceso este periódico, solicita que el pleno municipal apruebe una moción para garantizar que el Ayuntamiento no financie, ni directa ni indirectamente, eventos o entidades que, según el colectivo, estén relacionadas con vulneraciones graves de los derechos humanos. Además, plantea la elaboración de un protocolo ético para la contratación y concesión de subvenciones públicas que excluya a empresas o fondos vinculados, a su juicio, con la vulneración del derecho internacional humanitario en Palestina.

Petición sobre el FIB

En el escrito, la plataforma centra buena parte de sus reivindicaciones en el FIB al considerar que The Music Republic, promotora del festival, forma parte del fondo de inversión KKR. Según expone el colectivo, este fondo figura como inversor en empresas que operan en asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, una circunstancia que, sostienen, vulnera el derecho internacional.

Asimismo, el documento hace referencia a las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia en el procedimiento iniciado por Sudáfrica contra Israel y defiende que todas las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, deben actuar conforme a esas resoluciones.

Entre las solicitudes dirigidas al consistorio figura también que el Ayuntamiento se desvincule completamente del FIB 2026 y que el festival no reciba ningún tipo de apoyo o colaboración municipal mientras mantenga esa relación empresarial, según recoge el escrito.

Nueva acción prevista

El colectivo ha anunciado además una nueva acción para el 17 de julio, cuando un grupo de integrantes acudirá al Ayuntamiento para entregar formalmente el documento y visibilizar sus reivindicaciones.

Esta iniciativa supone un nuevo paso dentro de la campaña impulsada por Castelló per Palestina, que ya el pasado verano protagonizó varias movilizaciones coincidiendo con la celebración del festival.

Antecedentes

La pasada edición del FIB estuvo marcada por la polémica generada por la vinculación de su promotora con KKR. Durante el festival, una treintena de personas se concentró en la rotonda de la Llave para protestar contra esa relación, repartiendo folletos informativos entre los asistentes y exhibiendo pancartas y banderas palestinas. Los colectivos convocantes también reclamaron entonces que el festival se desvinculara del fondo y denunciaron la cancelación de varios artistas del cartel en señal de protesta.