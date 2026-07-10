La hamaca gigante que quiere convertirse en la foto del verano en Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa ha dado un paso más, esta vez muy peculiar, en su estrategia de promoción y dinamización turística con la incorporación de un nuevo elemento singular en uno de los enclaves más visitados del municipio. La playa de Masbó cuenta desde esta semana con una hamaca gigante —3,3 metros de altura, 3 metros de largo y 1,3 metros de anchura—, que aspira a convertirse en un nuevo icono del verano y en un atractivo punto de encuentro para vecinos y visitantes.

Esta instalación, diseñada con los colores identificativos de las playas de Moncofa, combina funcionalidad, imagen y promoción turística en un mismo espacio. Su gran tamaño y su ubicación privilegiada junto al mar la convierten en un lugar ideal para disfrutar del paisaje mediterráneo, descansar unos minutos y capturar un recuerdo único de la estancia en el municipio.

La iniciativa responde al objetivo del consistorio de seguir poniendo en valor el litoral de Moncofa mediante actuaciones que aporten un valor añadido a la oferta turística. Más allá de su carácter decorativo, la hamaca gigante nace como un reclamo visual pensado para generar experiencias, fomentar la interacción de los visitantes con el entorno y contribuir a la difusión de la imagen del municipio a través de las redes sociales.

Crear espacios reconocibles

En un momento en el que el turismo experiencial adquiere cada vez mayor protagonismo, este tipo de actuaciones permiten crear espacios reconocibles que enriquecen la visita y fortalecen la identidad del destino. La posibilidad de fotografiarse junto a la hamaca con el mar Mediterráneo como escenario convierte este nuevo elemento en un atractivo que complementa la amplia oferta de sol y playa de Moncofa.

La respuesta no se ha hecho esperar. A pesar de que la instalación acaba de completarse, son ya numerosas las personas que se acercan diariamente hasta la playa de Masbó para conocer la hamaca gigante y compartir sus fotografías, confirmando la buena acogida que está teniendo tanto entre los residentes como entre los turistas que disfrutan de sus vacaciones en el municipio.

Con esta actuación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por seguir mejorando la experiencia de quienes eligen Moncofa como destino turístico, incorporando elementos innovadores que contribuyen a diferenciar el municipio, dinamizar sus playas y aumentar su proyección más allá de la temporada estival.

La instalación de esta hamaca gigante se suma a las distintas acciones que el consistorio desarrolla para consolidar a Moncofa como un destino familiar, accesible y de calidad, donde la excelencia de sus playas se complementa con servicios, espacios singulares y propuestas que invitan a disfrutar del entorno de una forma diferente.

Desde el Ayuntamiento de Moncofa se anima tanto a vecinos como a visitantes a acercarse hasta la playa de Masbó, descubrir este nuevo rincón, disfrutar de las vistas al Mediterráneo y compartir sus mejores instantáneas, contribuyendo así a difundir la belleza del litoral moncofense y a seguir posicionando el municipio como uno de los destinos turísticos de referencia de la costa castellonense.