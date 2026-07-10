La Llosa abre su nueva Oficina de Turismo para impulsar el patrimonio local

El Ayuntamiento de La Llosa ha puesto en marcha una nueva Oficina de Turismo con el objetivo de mejorar la atención a los visitantes y acercar a los vecinos toda la información relacionada con el patrimonio, la historia y la oferta cultural del municipio.

La apertura del espacio contó con la visita del director general de Turismo, Israel Martínez; el presidente del Pacto Territorial por el Empleo de la Plana Baixa, Jorge García; el diputado provincial José María Andrés; técnicos de Turismo del Pacto Territorial, representantes políticos de la comarca y vecinos de la localidad.

Un punto de información para descubrir La Llosa

La nueva Oficina de Turismo de La Llosa nace como un punto de referencia para promocionar los principales atractivos del municipio. Desde estas instalaciones se facilitará información sobre lugares de interés, actividades culturales, recursos patrimoniales y otros servicios destinados a mejorar la experiencia de quienes se acerquen a conocer la localidad.

La iniciativa forma parte de la apuesta del consistorio por el turismo como herramienta de promoción y desarrollo local. El servicio estará atendido durante seis meses por una persona contratada a media jornada gracias a una subvención de 8.000 euros concedida por la Diputación de Castellón.

Esta ayuda permitirá reforzar la atención turística y avanzar en la difusión de los recursos propios de La Llosa, favoreciendo que tanto visitantes como residentes conozcan mejor las posibilidades que ofrece el municipio.

Productos locales para celebrar la apertura

La jornada inaugural finalizó con una degustación de melones de Hermanos Llopis y horchata del restaurante El Rosell, dos propuestas vinculadas a los sabores y establecimientos de la zona.

Desde el Ayuntamiento de La Llosa animan a vecinos y turistas a visitar la nueva oficina y utilizar este servicio para descubrir el patrimonio, la identidad y la oferta turística local. El nuevo espacio pretende convertirse en una puerta de entrada al municipio y contribuir a proyectar sus atractivos dentro y fuera de la comarca de la Plana Baixa.