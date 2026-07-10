Morella acuerda nuevas actuaciones tras un pleno extraordinario con tensiones y diferencias

El Ayuntamiento de Morella ha aprobado la remisión al Tribunal de Cuentas del informe de la Agencia Valenciana Antifraude relativo a varias operaciones urbanísticas vinculadas al desarrollo del Tint. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno de Independents per Morella y del Partido Popular, mientras que el PSPV se ha opuesto.

El acuerdo también ha incluido el estudio de posibles acciones judiciales, la apertura de conversaciones con el PSOE y Comunicacions dels Ports para valorar una eventual compensación económica al consistorio y la promoción de una reflexión institucional sobre los hechos recogidos en el informe.

Los grupos mantienen interpretaciones enfrentadas

El PP ha defendido durante el pleno que el documento ha acreditado actuaciones irregulares durante anteriores gobiernos socialistas y ha considerado necesario que el Tribunal de Cuentas analice el expediente.

Imagen de la sensión plenaria del Ayuntamiento de Morella de este 10 de julio. / MEDITERRÁNEO

El portavoz del PSPV, Rhamsés Ripollés, ha rechazado esa interpretación y ha sostenido que la resolución de Antifraude ha concluido con el archivo de la denuncia, sin haber impuesto sanciones, indemnizaciones ni responsabilidades.

Los socialistas también han reivindicado el impacto del proyecto del Tint, que ha permitido la construcción de cerca de 90 viviendas, unas 300 plazas de aparcamiento, locales comerciales y equipamientos públicos como la Escuela de Música y el Centro de Día.

Comunicacions dels Ports defiende la compraventa del local

Comunicacions dels Ports ha aparecido en el expediente por haber adquirido en 2014 uno de los locales del complejo del Tint, inmueble en el que ha ubicado sus instalaciones. Al respecto, la empresa ha defendido que la compraventa ha sido onerosa, documentada y formalizada ante notario, con un precio de 177.984,95 euros, IVA incluido, pagos trazables, tasación y garantía hipotecaria.

La sociedad ha sostenido además que la resolución de Antifraude no ha anulado la operación ni le ha atribuido ninguna actuación ilícita. También ha rechazado el uso de su nombre en la confrontación política y se ha reservado la posibilidad de emprender acciones legales para proteger su reputación y crédito empresarial.