La Nave de los Hornos de la Real Fábrica estrena las visitas guiadas de 'Estiu Viu' en l’Alcora

La Real Fábrica del Conde de Aranda continúa consolidándose como uno de los grandes referentes culturales, patrimoniales y sociales de l’Alcora. El histórico complejo fabril volvió a situarse este miércoles en el centro de la agenda local con el estreno de las visitas guiadas a la recuperada Nave de los Hornos, una de las propuestas incluidas en la programación estival de Estiu Viu.

La campaña cultural y de ocio del verano en l’Alcora reúne durante estos meses un amplio abanico de actividades para todos los públicos, con propuestas como parque acuático, yoga, visitas guiadas, baile, cine y recorridos por diferentes espacios del municipio.

En esta primera cita, la Nave de los Hornos abrió sus puertas a vecinos y visitantes, que pudieron conocer de cerca uno de los espacios más emblemáticos de la Real Fábrica. La actividad refuerza la línea de divulgación patrimonial impulsada por el Ayuntamiento de l’Alcora y da continuidad al buen momento que vive este conjunto histórico.

Esta propuesta de visita guiada a la Nave de los Hornos se repetirá el próximo 22 de julio. / MEDITERRÁNEO

La iniciativa llega, además, tras el excelente balance del reciente ciclo Maig Ceràmic 2026, coordinado junto al Museu de Ceràmica de l’Alcora. Durante las semanas de programación, las instalaciones de la Real Fábrica registraron una notable actividad y una gran respuesta de público, lo que ha supuesto un nuevo impulso para este espacio cultural a las puertas de la conmemoración de su tercer centenario.

Visitas guiadas a la Nave de los Hornos

Además del valor patrimonial del edificio, la visita cuenta con el atractivo añadido de la exposición temporal Metamorfosis, una propuesta de la ESCAL, la Escuela Superior de Cerámica de l’Alcora, que aborda la transformación del barro y su papel en la evolución humana.

La visita guiada a la Nave de los Hornos se repetirá el próximo 22 de julio. La programación de los miércoles de ‘Estiu Viu’ alternará durante el mes estas rutas por la fábrica con gincanas históricas en diferentes localizaciones del municipio, previstas para los días 15 y 29 de julio.

La visita cuenta con el atractivo añadido de la exposición temporal Metamorfosis, una propuesta de la ESCAL. / MEDITERRÁNEO

Horario de apertura de la Real Fábrica

Para facilitar la planificación de las visitas, el Ayuntamiento recuerda que, además de las actividades especiales, las instalaciones de la Real Fábrica del Conde de Aranda mantienen su horario habitual de apertura al público:

De martes a sábado , de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Domingos y festivos , de 11.00 a 14.00 horas.

, de 11.00 a 14.00 horas. Lunes, cerrado.

Con la puesta en marcha de estas iniciativas, l’Alcora invita a vecinos y visitantes a adentrarse en la historia de la célebre manufactura del Conde de Aranda y a redescubrir uno de los espacios patrimoniales más representativos del municipio.