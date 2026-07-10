Nules inaugura la temporada del melón de la marjal con su primer corte y cata

Nules ha dado la bienvenida a la nueva campaña del melón de la marjal con la celebración del primer corte y cata de la temporada. El acto, organizado por segundo año consecutivo, marca el inicio de la venta y el consumo de este producto local y busca reforzar la visibilidad de la agricultura vinculada a la marjalería del municipio.

La iniciativa ha reunido a productores y representantes de la Corporación Municipal. El concejal de Agricultura, César Estañol, y el concejal de Participación Ciudadana, Adrián Sorribes, han mostrado el apoyo del Ayuntamiento de Nules a los agricultores que mantienen el cultivo de melones en esta zona húmeda del término municipal.

Un producto local con identidad propia

La Asociación El Valor de la Marjal ha sido la encargada de organizar el encuentro junto a José Oliver, productor de melones de 'El Panollo', y con la colaboración de la Concejalía de Tradiciones.

La Asociación El Valor de la Marjal ha sido la encargada de organizar el encuentro junto a José Oliver. / MEDITERRÁNEO

La entidad también cuenta con la presencia de 'La Tosquilla', marca dedicada a las hortalizas cultivadas en la marjal de Nules. Su participación amplía la promoción de una producción agrícola caracterizada por su vinculación directa con el territorio.

Calidad y gastronomía desde la marjal de Nules

Durante la jornada se han destacado las características singulares de estos productos, apreciados por su calidad y sus cualidades gastronómicas. Desde la asociación también se pone de relieve la elevada demanda que mantienen entre los consumidores.

Con este primer corte y cata, Nules abre oficialmente la campaña del melón y vuelve a situar en el escaparate local y digital una producción ligada al territorio, la tradición agrícola y el trabajo de sus productores.