LABORES COMPLICADAS
Así han recuperado 17 días después el camión con 205 cerdos que cayó por un barranco en Forcall
Dos grúas han participado en una compleja operación que ha obligado a cortar la CV-124 que une esta localidad con Cinctorres
Los operarios han trabajado con mascarillas y equipos de protección por el avanzado estado de descomposición de los animales
El camión siniestrado cargado con cerdos que permanecía en el fondo de un barranco junto a la CV-124, en el término municipal de Forcall, ha sido retirado finalmente este viernes, 17 días después del accidente ocurrido el pasado 23 de junio.
Desde primera hora de la mañana, dos grúas han trabajado en la compleja operación de extracción del vehículo, lo que ha obligado a cortar completamente la carretera CV-124 entre Forcall y Cinctorres mientras se desarrollaban las maniobras.
Las labores se han llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. En concreto, los operarios han trabajado equipados con material de protección individual y mascarillas debido a las condiciones sanitarias existentes en la zona, donde permanecían animales en un avanzado estado de descomposición tras más de dos semanas expuestos a las altas temperaturas.
Aviso al vecindario
El Ayuntamiento de Forcall ya había informado durante la tarde del jueves de que la retirada del camión se efectuaría durante la mañana del viernes. A través de un comunicado dirigido al vecindario, el consistorio anunció: «Se informa al vecindario de que mañana, viernes 10 de julio, permanecerá cortada la carretera CV-124 de Forcall a Cinctorres a partir de las 6.00 horas de la mañana y hasta que finalicen los trabajos de las grúas. Disculpen las molestias».
Accidente en Castellón: Herido el conductor de un camión de transporte de cerdos caído por un terraplén
El accidente se produjo el pasado 23 de junio, cuando el vehículo, que transportaba 205 cerdos, se precipitó por un terraplén de unos veinte metros. El conductor, de 68 años, resultó herido y tuvo que ser rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital General de Castellón.
Origen de un incendio
Cinco días después, el incendio se inició en la zona donde permanecía el camión accidentado, originando un importante incendio forestal cuyo origen exacto continúa bajo investigación. El fuego arrasó 145 hectáreas y obligó a desplegar un amplio dispositivo de extinción en el que participaron medios aéreos, medios terrestres y numerosos vecinos de la comarca, que colaboraron en las labores para frenar el avance de las llamas.
Incendio forestal en Forcall: Estabilizado el fuego después de que ardiera el camión de cerdos accidentado hace 5 días
Con la retirada del vehículo concluye una de las actuaciones más complejas derivadas de un siniestro que durante semanas ha tenido un importante impacto ambiental y sanitario en la zona.
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