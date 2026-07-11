La alcaldesa de Onda pone en valor la innovación cerámica de la bicentenaria Peronda

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha visitado las instalaciones de la empresa local Peronda, junto a la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, y el director territorial de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Vicente Navarro, para conocer de primera mano los últimos avances de una firma con una destacada trayectoria en innovación cerámica, diseño y desarrollo tecnológico.

Durante la visita, los representantes institucionales han recorrido las instalaciones acompañados por Ismael García Peris, directivo de Peronda y presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer). A lo largo del recorrido, han podido conocer la evolución de la empresa, sus nuevos desarrollos aplicados al producto cerámico y su apuesta por procesos cada vez más avanzados, eficientes y orientados a la competitividad internacional.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha destacado que la trayectoria de Peronda «es un ejemplo del talento, la capacidad industrial y el espíritu innovador que caracterizan al tejido empresarial de Onda». Además, ha recordado que «en 2027 se cumplirán 200 años desde los orígenes de esta trayectoria ceramista, que tiene sus inicios en la antigua fábrica de La Campana y que forma parte de la memoria industrial y cerámica de Onda».

"La trayectoria de Peronda es un ejemplo del talento, la capacidad industrial y el espíritu innovador que caracterizan al tejido empresarial de Onda. Además, en el 2027 se cumplirán 200 años desde los orígenes de esta trayectoria ceramista, que tiene sus inicios en la antigua fábrica de La Campana y que forma parte de la memoria industrial y cerámica del municipio» Carmina Ballester — Alcaldesa de Onda

Ballester también ha puesto en valor la importancia de mantener una relación directa y permanente con el tejido empresarial: «Desde el Ayuntamiento seguiremos al lado de nuestras empresas, escuchando sus necesidades y defendiendo medidas que les permitan competir, crecer y crear empleo». «La mejor forma de proteger la industria es estar cerca de quienes cada día levantan la persiana, invierten y llevan el nombre de Onda por todo el mundo», ha añadido.

Más de 200 años de evolución cerámica

La visita ha permitido repasar la trayectoria de una empresa vinculada a la tradición ceramista local y marcada por una evolución constante. Según recoge la propia historia de la compañía, los orígenes de la actividad se remontan a 1827, con las familias Peris y Martí dedicadas a la actividad ceramista, mientras que la creación de la marca Peronda se sitúa en 1969.

Desde entonces, la empresa ha ido incorporando hitos vinculados a la internacionalización, la creación de nuevas marcas, la ampliación de instalaciones, la implantación de nuevas metodologías y el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la cerámica. En los últimos años, la compañía ha impulsado soluciones para encimeras, nuevas tecnologías de relieve, acabados especiales y productos adaptados a las nuevas demandas del mercado.

Onda, aliada de la industria

La alcaldesa ha remarcado que la visita se enmarca en la voluntad del Ayuntamiento de seguir reforzando la interlocución con las empresas del municipio, especialmente con un sector estratégico como la cerámica, motor económico, generador de empleo y seña de identidad de Onda.

En esta línea, Ballester ha señalado que el Ayuntamiento mantiene una política municipal orientada a facilitar la actividad económica, favorecer la inversión y acompañar a las empresas en un contexto de transformación industrial, energética y tecnológica. Para ello, el consistorio cuenta con bonificaciones en el IAE, como la reducción de hasta el 50% para empresas que incrementen plantilla, beneficios para cooperativas y nuevas actividades empresariales, así como bonificaciones en el ICIO de hasta el 50% para actuaciones en polígonos industriales y áreas industriales avanzadas.

A todo ello se suma la línea municipal de ayudas a la contratación, dirigida a empresas, autónomos y entidades ubicadas en Onda que incorporen a personas desempleadas empadronadas en el municipio, con especial atención a colectivos con mayores dificultades de inserción laboral.