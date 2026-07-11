Almenara solicitará la nulidad de la sentencia del TSJCV que anuló el Plan Parcial del Sector Playa

El Ayuntamiento de Almenara promoverá un incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que declaró nulo el Plan Parcial del Sector Playa. El consistorio sostiene que la resolución judicial parte de un error "determinante" al considerar inexistente un informe favorable de la Dirección General de Costas que, según defiende, ya formaba parte del expediente administrativo antes de la aprobación definitiva del planeamiento.

Asimismo, entienden que el fallo judicial "no refleja correctamente la realidad de la tramitación administrativa", ya que el procedimiento fue expresamente retrotraído para incorporar el informe favorable de Costas, un requisito que, asegura, "quedó cumplido antes de la aprobación definitiva del Plan Parcial en 2023". A juicio del Ayuntamiento, esta circunstancia diferencia el caso de otros supuestos sobre los que se ha asentado la jurisprudencia relativa a la imposibilidad de subsanar determinados defectos en los instrumentos de planeamiento.

Por este motivo, el consistorio considera que la sentencia aplica una doctrina jurisprudencial que "no resulta plenamente trasladable a este procedimiento", al partir de la premisa de que el informe preceptivo no existía cuando, según mantiene, sí constaba incorporado al expediente administrativo que fue elevado para su aprobación definitiva.

Prueba esencial

A través del incidente de nulidad de actuaciones, el consistorio solicitará al Alto Tribunal valenciano que revise la resolución, al entender que no se ha valorado adecuadamente una prueba esencial del procedimiento. En opinión del equipo de gobierno, "esa omisión habría condicionado el sentido del fallo y podría haber vulnerado el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva".

«Desde el primer momento se está cumpliendo con toda la tramitación solicitada y no entendemos por qué no se da carpetazo a esta situación cuando todos los informes son favorables» Estíbaliz Pérez — Alcaldesa de Almenara

Desde el equipo de gobierno insisten en que todas las decisiones adoptadas durante la tramitación del Plan Parcial se han realizado siguiendo en todo momento los criterios técnicos y jurídicos. En este sentido, recuerdan que, además del trabajo desarrollado por los servicios técnicos municipales, se han mantenido reuniones con los técnicos de la Conselleria competente en materia de Urbanismo para tratar de encontrar una salida viable a una situación que, aseguran, perjudicará los intereses municipales al impedir la concesión de licencias de obras en una de las principales zonas de expansión urbanística del municipio.

La alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, señala que «desde el primer momento se está cumpliendo con toda la tramitación solicitada y no entendemos por qué no se da carpetazo a esta situación cuando todos los informes son favorables».

Asimismo, avanza que «estamos en contacto con los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación para tratar de dar una salida a una situación enquistada desde hace mucho tiempo, que está afectando al desarrollo urbanístico del municipio».

Informes sectoriales en orden

Desde el consistorio subrayan que, además, el ámbito afectado corresponde a un Programa de Actuación Integrada (PAI) completamente desarrollado y consolidado urbanísticamente; circunstancia que, a su juicio, refuerza la viabilidad del planeamiento aprobado. Asimismo, recalcan que la última modificación del Plan Parcial cuenta con todos los informes sectoriales favorables, incluido el emitido por la Dirección General de Costas, cuya existencia considera que no ha sido correctamente apreciada por el TSJCV.

El consistorio recuerda igualmente que, con anterioridad, ya fue rechazado el recurso de casación presentado en este procedimiento. No obstante, considera que el incidente de nulidad constituye la vía procesal adecuada para poner de manifiesto el error material que, sostienen, contiene la sentencia y solicitar que sea revisada antes de que adquiera firmeza definitiva.

Desde el Ayuntamiento reiteran que durante toda la tramitación del expediente "se ha actuado conforme a la legislación urbanística y ambiental vigente y que siempre se han atendido los requerimientos formulados por las distintas administraciones competentes". Por ello, manifiestan su incomprensión ante el hecho de que no se haya dado validez a la modificación del Plan Parcial presentada en su día, pese a entender que el expediente reunía todos los requisitos legales y los informes favorables exigidos para su aprobación.