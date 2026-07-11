Betxí registra 25 denuncias por vertidos ilegales en lo que va de 2026

El Ayuntamiento de Betxí continúa reforzando la lucha contra los vertidos ilegales de residuos en el término municipal. En lo que llevamos de año, el trabajo coordinado entre la Policía Local y el Seprona ha permitido tramitar 25 denuncias por este tipo de infracciones. Del total de personas denunciadas, más del 90% son de fuera de Betxí y solo dos de los infractores identificados son vecinos del municipio.

La alcaldesa de Betxí, Carla Nebot, ha asegurado que «seguiremos trabajando con contundencia contra cualquier persona que ensucie o perjudique nuestro término. No podemos permitir que actitudes incívicas degraden nuestro paisaje». Asimismo, la alcaldesa ha recordado que estas conductas pueden conllevar «sanciones muy elevadas».

Tipología de los materiales

La mayor parte de las denuncias corresponden a vertidos de escombros de obra y otros residuos no peligrosos, considerados infracciones leves y sancionables con multas de hasta 2.000 euros. No obstante, el Seprona también ha detectado al menos cuatro casos relacionados con aceites y otros residuos peligrosos, unas infracciones que pueden conllevar sanciones de entre 2.001 y 200.000 euros.

En este sentido, la alcaldesa de Betxí ha insistido en la necesidad de seguir actuando «con firmeza frente a unas prácticas incívicas que tienen un impacto directo sobre el paisaje, el medio ambiente y la calidad de vida del municipio», al tiempo que ha recordado que la colaboración ciudadana sigue siendo clave para detectar y combatir este tipo de vertidos.