Moncofa corona a Alicia Pedrós como reina de sus fiestas patronales

Alicia Pedrós Alemany ya es la máxima representante de las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena del 2026, tras el acto celebrado la noche de este viernes en la plaza de la Constitución de Moncofa. Alicia cuenta con una corte de honor formada por Aitana Sánchez Ángel, Cristina Pérez Martí, Izaskun López Sánchez y Paula Valls González. Con este evento, Moncofa inicia un mes lleno de actividades para todos los públicos. Las fiestas se prolongarán hasta el 28 de julio.

A las 22.00 horas llegó el momento en el que el nerviosismo y la emoción empezaron a hacer mella tanto en la futura reina como en Sonia González, quien dejaba el cargo. En primer lugar, Alicia Pedrós apareció en el escenario. Sin embargo, los momentos de mayor emoción llegaron cuando subió la reina saliente, que ha ostentado el cargo durante dos años. Una vez sobre el escenario, Sonia procedió a colocarle la banda y la corona, proclamando oficialmente a la joven Alicia como reina de las fiestas patronales de Santa María Magdalena de este año. Las lágrimas volvieron a aparecer entre las personas más allegadas a las jóvenes.

La mantenedora del acto fue Beatriz Romero, cantante que interpreta en lengua de signos, quien encandiló tanto a las protagonistas de las fiestas como a todo el público presente. La Societat Unió Musical Santa Cecilia de Moncofa, junto con el coro parroquial, amenizó la velada, y el público agradeció y aplaudió cada una de sus interpretaciones.

Presencia de municipios castellonenses

Las localidades de les Alqueries, Burriana, la Llosa, la Vilavella, Nules, Onda, Segorbe, la Vall d’Uixó, Vila-real y Xilxes participaron en este evento festivo con sus máximas representantes. Dames i Cavallers d’Uixó también tuvieron una destacada participación en el acto de presentación de la reina y de la corte de honor de las fiestas patronales de 2026. Asimismo, estuvieron presentes el diputado nacional Óscar Clavell y los diputados provinciales José María Andrés y Ximo Llopis.

María Teresa Alemany, concejala de Fiestas, ha manifestado que «el viernes vivimos uno de los actos más emotivos e importantes de nuestras fiestas patronales y, a partir de ahora, tenemos que vivirlas a tope y disfrutar de cada uno de los actos programados».

Por su parte, el alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha señalado que «con la presentación de la reina de 2026 empezamos el camino hacia la celebración de la semana de fiestas patronales, que suma numerosos actos para todos los gustos y edades».