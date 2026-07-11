Sant Mateu encara la recta final de su Mercado Medieval tras otro día de gran ambiente

El casco histórico de Sant Mateu encara la recta final de la XIII edición del Mercado Medieval, después de una jornada de sábado marcada por la elevada participación y el ambiente festivo. Calles, plazas y edificios históricos se han transformado una vez más en un gran escenario de época, a la espera de la última jornada del certamen, que se celebrará este domingo.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes han podido recorrer un mercado repleto de puestos de artesanía y gastronomía, demostraciones de oficios tradicionales y espectáculos de animación. La ambientación medieval, unida al patrimonio monumental de la localidad, ha permitido recrear una etapa fundamental de la historia de Sant Mateu.

Uno de los momentos más destacados del sábado ha sido el acto protagonizado por José 'Tono' Chamorro, quien ha entregado una bandera de Sant Mateu firmada por alcaldes de municipios históricamente vinculados a las órdenes militares de la península.

La enseña lleva las firmas de los representantes municipales de Montesa, relacionada con la Orden de Montesa; Carrión de Calatrava, vinculada a la Orden de Calatrava; Zalamea de la Serena, ligada a la Orden de Alcántara; y Llerena, referente histórico de la Orden de Santiago.

La iniciativa se enmarca en el proyecto cicloturístico Camins de l'Orde de Montesa, impulsado con el objetivo de conectar sobre dos ruedas distintos territorios valencianos, castellanos y extremeños relacionados con estas cuatro órdenes militares. El recorrido amplía el proyecto original centrado en los municipios que formaron parte de la Orden de Montesa y busca poner en valor su legado histórico, cultural y patrimonial.

Último día

El Mercado Medieval celebrará este domingo su última jornada con una programación que mantendrá las actividades de artesanía, gastronomía, recreación histórica, oficios antiguos y animación callejera.

Los visitantes tendrán así una última oportunidad para descubrir los rincones más emblemáticos de Sant Mateu bajo una ambientación que convierte el casco histórico en una auténtica villa medieval. Al término de la jornada, el Mercado Medieval bajará el telón hasta su próxima edición.