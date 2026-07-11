Tres inspectores de Policía Local de Burriana consolidan su cargo como funcionarios de carrera

La Policía Local de Burriana avanza en la consolidación de su plantilla con la incorporación de tres nuevos inspectores: Vanessa Hernández Martínez, Javier Fabregat Lázano y Javier López Martín, tras superar el curso selectivo de escala técnica en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).

Los inspectores ejercerán el mando directo sobre las diferentes unidades del cuerpo. Hernández asumirá la dirección de Recursos Humanos, Servicios Generales, Viogen y la Unidad de Policía Asistencial. Fabregat estará al frente del Área de Prevención, que engloba la policía de barrio y movilidad, la Patrulla Rural, la Unidad Canina y la Unidad de Prevención Aérea. Por su parte, López dirigirá el Área de Reacción, integrada por el Grupo de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la Sala de Comunicaciones y la Unidad de Atestados.

A estas incorporaciones se suma un nuevo proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de oficial, que se iniciará próximamente. Esta categoría constituye el segundo escalafón de la organización policial y tiene entre sus principales funciones la dirección de equipos y la coordinación de los servicios.

Ampliar la plantilla

Asimismo, se encuentra en trámite la provisión de 14 plazas de agente de Policía Local, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2025 y 2026. «Esta ampliación supondrá un importante espaldarazo a la organización policial y a la disponibilidad de sus efectivos en el municipio», ha avanzado el alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer.

"La incorporación de los nuevos inspectores y los próximos procesos selectivos demuestran el esfuerzo continuo de este equipo de gobierno por dotar a nuestra Policía Local de los recursos humanos y materiales necesarios para su gran labor al servicio de los ciudadanos" Jorge Monferrer — Alcalde de Burriana

El incremento de personal se destinará principalmente a reforzar el modelo de policía de barrio o de proximidad, con el objetivo de aumentar la presencia en los diferentes barrios, mejorar la atención a las demandas vecinales y potenciar la prevención.

Monferrer ha valorado que «la incorporación de los nuevos inspectores y los próximos procesos selectivos demuestran el esfuerzo continuo de este equipo de gobierno por dotar a nuestra Policía Local de los recursos humanos y materiales necesarios para su gran labor al servicio de los ciudadanos».

Asimismo, ha subrayado que «nuestro objetivo prioritario es consolidar una estructura policial fuerte, eficiente y, sobre todo, cercana a sus vecinos» y ha añadido que «con el refuerzo de estas plazas cumplimos con la palabra dada a los vecinos de hacer de Burriana una ciudad cada día más segura».