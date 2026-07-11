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Tres inspectores de Policía Local de Burriana consolidan su cargo como funcionarios de carrera

El consistorio iniciará próximamente el proceso para cubrir cuatro plazas de oficial y tramita la provisión de otras 14 plazas de agente

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer. ha recibido a los tres inspectores que consolidan sus cargos como funcionarios de carrera.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer. ha recibido a los tres inspectores que consolidan sus cargos como funcionarios de carrera. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Burriana

La Policía Local de Burriana avanza en la consolidación de su plantilla con la incorporación de tres nuevos inspectores: Vanessa Hernández Martínez, Javier Fabregat Lázano y Javier López Martín, tras superar el curso selectivo de escala técnica en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).

Los inspectores ejercerán el mando directo sobre las diferentes unidades del cuerpo. Hernández asumirá la dirección de Recursos Humanos, Servicios Generales, Viogen y la Unidad de Policía Asistencial. Fabregat estará al frente del Área de Prevención, que engloba la policía de barrio y movilidad, la Patrulla Rural, la Unidad Canina y la Unidad de Prevención Aérea. Por su parte, López dirigirá el Área de Reacción, integrada por el Grupo de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la Sala de Comunicaciones y la Unidad de Atestados.

A estas incorporaciones se suma un nuevo proceso selectivo para cubrir cuatro plazas de oficial, que se iniciará próximamente. Esta categoría constituye el segundo escalafón de la organización policial y tiene entre sus principales funciones la dirección de equipos y la coordinación de los servicios.

Ampliar la plantilla

Asimismo, se encuentra en trámite la provisión de 14 plazas de agente de Policía Local, correspondientes a las ofertas de empleo público de 2025 y 2026. «Esta ampliación supondrá un importante espaldarazo a la organización policial y a la disponibilidad de sus efectivos en el municipio», ha avanzado el alcalde y responsable de Seguridad Ciudadana, Jorge Monferrer.

"La incorporación de los nuevos inspectores y los próximos procesos selectivos demuestran el esfuerzo continuo de este equipo de gobierno por dotar a nuestra Policía Local de los recursos humanos y materiales necesarios para su gran labor al servicio de los ciudadanos"

Jorge Monferrer

— Alcalde de Burriana

El incremento de personal se destinará principalmente a reforzar el modelo de policía de barrio o de proximidad, con el objetivo de aumentar la presencia en los diferentes barrios, mejorar la atención a las demandas vecinales y potenciar la prevención.

Monferrer ha valorado que «la incorporación de los nuevos inspectores y los próximos procesos selectivos demuestran el esfuerzo continuo de este equipo de gobierno por dotar a nuestra Policía Local de los recursos humanos y materiales necesarios para su gran labor al servicio de los ciudadanos».

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Asimismo, ha subrayado que «nuestro objetivo prioritario es consolidar una estructura policial fuerte, eficiente y, sobre todo, cercana a sus vecinos» y ha añadido que «con el refuerzo de estas plazas cumplimos con la palabra dada a los vecinos de hacer de Burriana una ciudad cada día más segura».

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