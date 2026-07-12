Una avería deja sin aire acondicionado la biblioteca de Benicàssim

Las altas temperaturas de los últimos días han complicado el estudio en la sala principal de la Biblioteca Municipal de Benicàssim, donde una avería mantiene fuera de servicio el sistema de aire acondicionado. Mientras se completa la reparación, el Ayuntamiento ha habilitado las aulas de la planta superior, que sí disponen de climatización, para que los usuarios puedan continuar preparando sus exámenes en mejores condiciones.

La situación afecta especialmente a los opositores que acuden diariamente a estas instalaciones y afrontan sus pruebas en septiembre. Una de las usuarias explica que el calor acumulado en la planta baja resulta difícil de soportar pese a los cuatro ventiladores instalados y que algunos compañeros han dejado de acudir durante estos días.

En su caso, asegura que no puede estudiar en casa porque tiene un bebé y que la biblioteca es el único espacio del municipio que puede utilizar con regularidad. La afectada señala, además, que el problema también se produjo el verano pasado y lamenta que la climatización vuelva a fallar en plena época de estudio.

Aulas provisionales en la planta superior

Desde el Ayuntamiento, la concejala de Cultura, Rosa Mari Gil, explica que una subida de tensión registrada durante los cortes de luz sufridos recientemente en el municipio quemó una placa del sistema de climatización de la planta baja.

Los técnicos ya han revisado la avería y la pieza necesaria ha sido solicitada para sustituirla cuanto antes, aunque la reparación no puede resolverse de forma inmediata. Hasta que llegue el recambio, los estudiantes pueden utilizar las aulas climatizadas de la planta superior, que actualmente no están ocupadas.

Gil subraya que el consistorio quiere solucionar la incidencia lo antes posible y rechaza que exista intención de limitar el uso del aire acondicionado. «Si no quisiéramos ofrecer este servicio, tampoco habríamos abierto las aulas de arriba», señala.