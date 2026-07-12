Benicàssim empieza a 'dibujar' el nuevo bulevar entre el pueblo y Las Villas

Benicàssim empieza a ver ya sobre el terreno una nueva pieza de la transformación urbana del bulevar, el eje que desde el traslado de las vías del tren a las afueras marcó un antes y un después en la conexión entre el casco urbano, Las Villas y las playas.

La primera manzana de Mossén Elies, junto al polideportivo municipal, ha cambiado por completo de imagen tras el derribo de las antiguas edificaciones y la urbanización de la parcela.

Donde hasta hace poco había construcciones antiguas, ahora se abre un espacio despejado, con nuevas aceras, farolas, bancos, arbolado y zonas ajardinadas. La actuación deja preparada la huella para levantar los dos futuros bloques previstos en la unidad de ejecución Mossén Elies II, el primer ámbito que empieza a materializar el nuevo modelo urbano diseñado para esta zona estratégica del municipio.

El cambio da continuidad a una línea urbanística iniciada años atrás, cuando la eliminación de la barrera ferroviaria permitió coser el pueblo con la franja litoral. Ahora, la reordenación de Mossén Elies profundiza en esa misma idea: evitar frentes edificados cerrados, abrir visuales y generar una transición más amable entre el casco urbano, el bulevar, Las Villas y el entorno de las playas.

El concejal de Urbanismo, Carlos Díaz, explica que el planeamiento anterior preveía una manzana corrida, paralela al bulevar y al polideportivo, que habría generado un gran frente construido de punta a punta. La modificación del Plan General permitió sustituir ese modelo por bloques independientes, rodeados de espacio libre, para evitar el efecto pantalla y ganar permeabilidad urbana.

Una fachada más abierta

La nueva ordenación mantiene la misma edificabilidad, pero cambia la forma de distribuirla. En lugar de construir un volumen longitudinal de planta baja y cuatro alturas, el proyecto concentra la edificación en bloques de planta más cuadrada, con planta baja, cinco alturas y bajo cubierta. Es decir, no aumenta el techo edificable, sino que lo reorganiza en altura para liberar espacio y evitar una fachada continua.

El conjunto contempla seis edificios independientes repartidos en varias unidades de ejecución. Mossén Elies II, promovida por la mercantil Vibecas, es la primera que ha dado el salto del papel a la calle y permitirá construir dos bloques. La urbanización de la parcela, valorada en alrededor de un millón de euros, afecta a una superficie superior a los 3.000 m2.

Imagen de aceras y arbolado en la zona urbanizada del bulevar. / Eva Bellido

El nuevo diseño también permite que el desarrollo avance por fases, sin depender de que toda la franja se transforme al mismo tiempo. En el entorno todavía permanecen edificaciones antiguas y viviendas habitadas, tanto hacia el callejón que conecta con la zona del campo de fútbol como en otros puntos próximos, por lo que la renovación del ámbito se irá completando de manera progresiva.

La primera manzana urbanizada permite ya intuir el cambio de imagen de esta parte del bulevar. El antiguo frente construido ha dado paso a un espacio más limpio, abierto y ordenado, con aceras, arbolado, bancos y zonas verdes, a la espera de que los futuros bloques completen la nueva fachada urbana.

Futuro bulevar

En el horizonte del bulevar sigue pendiente, además, una actuación de mayor alcance prevista desde hace años para este eje urbano: la creación de una gran zona verde en superficie con aparcamiento subterráneo. El proyecto, por su dimensión y por la elevada inversión que requiere, no ha llegado a ejecutarse hasta ahora y su desarrollo obligaría a buscar fórmulas de financiación que podrían pasar por fondos externos, una ejecución por fases o mecanismos de colaboración público-privada.

A esta transformación se suma también la prolongación de la CV-149, otra pieza clave para completar la conexión viaria hasta el casco urbano. El Ayuntamiento ya trabaja en la fase más inmediata, en el entorno entre Pintor Tasio y Frares, acercándose así a la parte final, que culminará la prolongación al enlazar con la zona del bulevar.