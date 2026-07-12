Burriana acelera la apertura del Museo Cardenal Tarancón para convertirlo en un referente cultural

El futuro Museo Cardenal Tarancón de Burriana sigue dando pasos firmes para abrir sus puertas. Después de casi dos décadas desde que se planteó su creación y de años en los que apenas registró avances, el proyecto entra ahora en una fase decisiva con la redacción del proyecto de rehabilitación que permitirá adaptar el edificio a la normativa vigente, mientras el Ayuntamiento avanza en la preparación de la colección y del contenido expositivo con el objetivo de divulgar el legado de una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea de la ciudad.

El consistorio ya dispone del proyecto básico y de ejecución que definirá la transformación del inmueble, situado en el entorno del Racó de l'Abadia, junto al ábside de la basílica de El Salvador. El documento técnico establece las actuaciones sobre los 315 metros cuadrados distribuidos entre planta baja, primera y segunda, y servirá de base para una intervención valorada en más de 190.000 euros.

Las plantas primera y segunda servirán como espacio museístico, mientras que la planta baja se adecuará para acoger los servicios complementarios necesarios para el funcionamiento del museo. Además, el proyecto contempla la sustitución de los actuales equipos de climatización por sistemas de alta eficiencia energética, así como la implantación de un sistema inteligente para gestionar de forma centralizada la iluminación, la climatización, el control de accesos y las alarmas técnicas.

En paralelo, el Ayuntamiento de Burriana está trabajando en la restauración y conservación de las piezas, el inventario, los trabajos de investigación y documentación histórica, la adquisición de almacenaje y la reparación del ascensor.

El concejal de Cultura, Alejandro Clausell, ha enmarcado estos avances dentro de la estrategia para consolidar Burriana como una "Ciudad de Museos" y ha defendido que el futuro espacio permitirá dar a conocer a "una de las figuras burrianenses más universales".

Un proyecto largamente esperado

Cabe recordar que los antecedentes para crear este espacio expositivo se remontan a 2008. Aquel año, el Ayuntamiento anunciaba su intención de abrir este espacio, aunque la iniciativa quedó bloqueada por la necesidad de definir su modelo de gestión y garantizar la financiación necesaria para su funcionamiento. No ha sido hasta esta legislatura cuando el museo ha recuperado impulso con la firma del convenio entre el Ayuntamiento y el Obispado de Segorbe-Castellón.

A estos trabajos se suma la comisión de expertos creada para definir el proyecto museístico y el discurso expositivo del futuro espacio. Integrada por especialistas en Tarancón como Pepe Gil, Jordi Bort, Guillem Ríos, Vicent Perarnau, Vicent Ríos y José Manuel Melchor, este órgano ya ha celebrado varias reuniones con el objetivo de diseñar una exposición permanente que permita contextualizar la figura del ilustre burrianense.

Uno de los pilares del futuro museo será el legado personal del cardenal, con piezas destacan como el anillo episcopal de marfil, el báculo pastoral, el rosario regalado por Juan Pablo II, la homilía pronunciada durante la coronación del rey Juan Carlos I, su máquina de escribir o su documento nacional de identidad.