Burriana acerca la arqueología a los más pequeños con talleres prácticos durante el verano

Los alumnos de la Escuela de Verano del Club Baloncesto Burriana se han convertido por un día en auténticos arqueólogos gracias a una jornada de talleres prácticos organizada por el Museo Arqueológico Municipal (MAMBU). La iniciativa ha permitido acercar el patrimonio histórico de una forma participativa a los más jóvenes coincidiendo con la conmemoración del centenario del primer museo arqueológico de la ciudad.

Durante la actividad, los participantes descubrieron el mundo de la numismática mediante un taller de acuñación de monedas con arcilla, donde conocieron la evolución de las monedas a lo largo de la historia, observaron ejemplares romanos y elaboraron sus propias piezas para llevárselas como recuerdo.

La visita continuó en el taller de restauración del museo, donde conocieron el proceso que siguen los materiales arqueológicos desde su hallazgo en un yacimiento hasta su incorporación a las colecciones museísticas, comprendiendo la importancia de su conservación, documentación y estudio.

Excavación

Además, los niños participaron en una excavación simulada en la que aprendieron a localizar, limpiar, clasificar e interpretar diferentes objetos arqueológicos, reproduciendo tanto el trabajo de campo como las tareas de laboratorio. Se trata de la segunda visita de la Escuela de Verano del Club Baloncesto Burriana al MAMBU, consolidando una colaboración orientada a acercar el patrimonio local a las nuevas generaciones.

Estas actividades forman parte del programa de mediación cultural impulsado por el museo con motivo del centenario del primer museo arqueológico de Burriana, una iniciativa que seguirá desarrollando nuevos talleres dirigidos a centros educativos y otros colectivos.