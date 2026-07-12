Cientos de vehículos cierran las fiestas de San Cristóbal con una multitudinaria bendición en l'Alcora

L'Alcora ha puesto este domingo el broche final a las fiestas de San Cristóbal con la tradicional bendición y procesión de vehículos, que ha vuelto a reunir a numerosos camiones, coches y motocicletas en una de las citas más representativas del calendario festivo local. La elevada participación de transportistas de vehículos pesados volvió a reflejar el marcado carácter industrial del municipio.

La jornada comenzó a las 9.00 horas con el reparto de banderines del santo en la plaza del Convent, popularmente conocida como plaza de Sant Francesc, organizado por la Junta de San Cristóbal. Una hora más tarde, el párroco José Aparici presidió la bendición de vehículos en la plaza España, acompañado, entre otros, por el alcalde, Samuel Falomir.

Tras la bendición, la comitiva realizó las tradicionales dos vueltas por las calles de la localidad antes de dirigirse hasta la ermita de San Cristóbal, donde se celebró la misa en honor al patrón y un almuerzo popular. La Junta de San Cristóbal continúa destinando los fondos obtenidos con la venta de banderines y otras colaboraciones a la conservación de la ermita y a diferentes mejoras relacionadas con este espacio.

Homenaje a Transportes Zarza

Durante la jornada también se rindió homenaje a Transportes Zarza, empresa que celebra su 40 aniversario, con un reconocimiento entregado por el presidente de la Junta de San Cristóbal, Marcelo Reyes, a su gerente, Patricio Zarza.

La Junta de San Cristóbal rindió homenaje a Transportes Zarza con motivo de su 40 aniversario, en reconocimiento a su trayectoria, durante la misa celebrada en la ermita del patrón. / Javier Nomdedeu

La bendición de vehículos puso el punto final a un fin de semana en el que el Ayuntamiento ha reforzado la programación de las fiestas de San Cristóbal con nuevas propuestas que han registrado una elevada participación. Entre las principales novedades destacaron el concierto del cuarteto de clarinetes Clariventum en la ermita y un espectáculo ecuestre en la plaza portátil, además de la tradicional crema dels ninots, la novillada del XVIII Trofeo Manolo Madrid, el Grand Prix para peñas, la cena de pa i porta, que reunió a alrededor de un millar de personas, y las actuaciones musicales.

Con esta programación, el Ayuntamiento ha apostado por consolidar una festividad que combina los actos más tradicionales con nuevas actividades para todos los públicos, manteniendo el protagonismo del patrón de l'Alcora y de los conductores.