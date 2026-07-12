'Furia' estrena el palmarés del Montanejos Film Fest como mejor cortometraje

La película Furia, dirigida por Fran Moreno y Santi Pujol, pasará a la historia por inaugurar el palmarés del Montanejos Film Fest como mejor cortometraje. Un especial galardón que copó el protagonismo en la noche de este sábado durante la gala final de premios del certamen, celebrada en los jardines del edificio modernista de Villa Purificación. “Un espacio ideal para una noche muy especial. El Montanejos Film Fest ha venido para quedarse cada verano”, comentó Miguel Sandalinas, alcalde de Montanejos.

Durante la gala final del festival, un nombre destacó por encima del resto. Y no era para menos. La célebre intérprete valenciana Rosana Pastor obtuvo el premio a la trayectoria profesional por su dedicación, entrega, talento y compromiso con el oficio y el mundo del cine. La actriz de cine, televisión y teatro recibe, así, una distinción tras muchas décadas de papeles e interpretaciones que le han valido, entre otros reconocimientos, para alzarse con el Goya a mejor actriz revelación en 1995 por su papel en Tierra y libertad, así como dos nominaciones a mejor actriz de reparto también en los Goya.

Rosana Pastor fue uno de los nombres estrella del festival de cortos de Montanejos, al recibir el premio a la trayectoria. / ERIK PRADAS/LANCER PRESS

Por su parte, Carlos Santos obtuvo el reconocimiento a Mejor Actor por su trepidante papel en Montecarlo 67; mientras que Júlia Fortaña, con su furioso y fuerte papel en La barraca, fue reconocida con el premio a la Mejor Actriz del Montanejos Film Fest.

Los galardones

Al film Furia le acompañó en la gala final el cortometraje Faustino, dirigido por Germán Mairen, que ganó el Premio del Público. El festival se ha desarrollado en cinco sesiones al aire libre, con una media de asistencia de 150 personas. “Es un éxito total y absoluto. Montanejos ha recibido magníficamente el festival. Y a la inversa. En este estreno, recibimos 850 cortometrajes de una calidad mayúscula, y la Sección Oficial está repleta de caras conocidas y de equipos artísticos y técnicos detrás de las cámaras de gran profesionalidad”, valoró Sergi González, director del Montanejos Film Fest.

Tras el cierre de esta primera edición, el municipio ya encara con ilusión el verano del 2027. “Ha sido un triunfo para el pueblo porque el cine se ha abierto paso por su propio peso. Las cifras son incontestables, y la calidad de cada obra vista ha sido insuperable. Poder ver cine, al lado de casa y de una magnitud tan elevada, es una gran suerte. La cultura cercana y viva forma parte de Montanejos”, describió Sandalinas.

Por su parte, González ya ha empezado a preparar la segunda parte de este proyecto fílmico. “La aventura ha salido con un éxito rotundo. La resaca de esta primera edición, por cómo se ha dado, será larga. Pero la inercia tan positiva ya está arrastrando para organizar el segundo Montanejos Film Fest”, aseveró.