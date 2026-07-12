L’Alcora desvela los seis toros de Domínguez Camacho para las fiestas del Cristo

L’Alcora ha presentado los seis toros de la ganadería Hermanos Domínguez Camacho que protagonizarán el encierro municipal de las próximas Fiestas del Cristo. Los astados del hierro onubense serán uno de los grandes atractivos de una programación taurina que contará este año con un total de 18 toros cerriles, tres más que en la edición anterior.

Las reses de Domínguez Camacho, criadas en Cumbres Mayores (Huelva), pertenecen a una ganadería integrada en la Unión de Criadores de Toros de Lidia y con una reconocida trayectoria en plazas y festejos taurinos.

Fundado en 1949, el hierro tiene procedencia genética de encaste Juan Pedro Domecq y suma numerosos reconocimientos por la bravura de sus ejemplares.

Completa programación

Los seis toros conformarán el encierro organizado por el Ayuntamiento, mientras que el cartel se completará con otros doce astados aportados por las peñas taurinas de l’Alcora y por Expojamar, que este año celebra su trigésimo aniversario. La Peña Rincón Taurino exhibirá un ejemplar de Peñajara; la Penya Vint de Copes, uno de Baltasar Ibán; y la ACT La Platanera, un toro de Manuel y Antonio Tornay. Kannabus y Sekia han escogido uno de Martín Lorca; Les Dones, uno de Torre Onofre; la Penya Gent Blaugrana, un astado de José García Guillén; Agülachos, uno de El Añadío; y La Comedia, un toro de Sergio Centelles.

Por otro lado, El Cossío y Salvasoria aportarán ejemplares de Román Sorando, mientras que Taleguillo ha elegido uno de La Espuela. Expojamar completará el cartel con un toro de la ganadería alcorina La Jotera para conmemorar sus 30 años de trayectoria.

Los 18 cerriles serán exhibidos y embolados los días 29 de agosto y 1, 2, 3, 4 y 5 de septiembre. La semana taurina incluirá además encierros de ganado de corro, el tradicional concurso de anillas, exhibiciones de recortadores y actividades dirigidas al público infantil.

Las Fiestas del Cristo se celebrarán del 21 de agosto al 6 de septiembre con una amplia programación que combinará festejos taurinos, actos religiosos, actuaciones musicales, actividades para todos los públicos e, incluso, la Ruta Gastronómica del Caragol.