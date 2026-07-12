El Mediterráneo en cinco experiencias gastronómicas

El Mediterráneo nunca había estado tan presente en un plato como en Bellver Blue Tech Zone. Situado entre Orpesa y Benicàssim, el proyecto forma un ecosistema en el que la cultura mediterránea, la conexión con el entorno y la gastronomía cuidada conviven bajo un mismo propósito, que toma forma en cinco propuestas distintas: Masía Bellver, Bosque Masía Bellver, El Puente de Masía Bellver, El Patio de la Masía y Restaurante Tempus.

Cada una tiene su propio carácter, la propuesta fresca de Bosque, la cocina de raíces familiares de Masía Bellver, la técnica depurada en Tempus, la brasa de El Puente de Masía Bellver o el tapeo sin complicaciones de El Patio de la Masía, pero todas comparten la misma convicción: el respeto por el producto y una la gastronomía mediterránea alejada de artificios. Esa diversidad, unida por un hilo conductor, es lo que convierte a este concepto en algo único, un lugar al que se pertenece y no solo se visita.

Esta propuesta gastronómica forma parte de un proyecto mucho más amplio. Bellver representa el origen, un enclave histórico ligado al territorio; Blue, el compromiso con el Mediterráneo; Tech, una tecnología puesta al servicio de la experiencia sin sustituir lo esencial; y Zone, el conjunto donde naturaleza, comunidad, innovación y gastronomía conviven en equilibrio.

Desde esa mirada, comer, moverse, cuidarse y conectar con el paisaje forman parte de una misma experiencia, donde la gastronomía dialoga con el bienestar, el movimiento y la naturaleza.

Resaturante Tempus. / Mediterráneo

Tempus

Restaurante Tempus abrió sus puertas hace apenas un mes en el edificio que le da nombre dentro de Bellver Blue Tech Zone. Nace con una premisa clara, dejar que el producto hable por sí solo, sin artificios ni distracciones. El fuego y la brasa son los protagonistas de una cocina que combina la tradición mediterránea con la maestría técnica de la escuela vasca.

Al frente de los fogones está Adrián López, cocinero de formación internacional y cara conocida en la provincia tras su paso por el Kamikaze Street Food de Benicàssim. Le acompaña un equipo curtido en casas como Akelarre, Arzak, StreetXO o el Canalla Bistro de Ricard Camarena. La carta, de temporada y siempre abierta a la sugerencia del día, se completa con una bodega que renueva cada mes su selección de etiquetas nacionales e internacionales.

La propuesta gastronómica se complementa esta temporada con una agenda de experiencias que llena de vida los distintos espacios, con actividades deportivas, sesiones de bienestar y música, que se suman cada semana durante el verano.