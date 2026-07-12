Orpesa incorpora una nueva agente para reforzar la Policía Local en pleno verano

El Ayuntamiento de Orpesa continúa reforzando la plantilla de la Policía Local con la incorporación de una nueva funcionaria de carrera, una medida que permitirá aumentar los efectivos del cuerpo en plena temporada estival, cuando el municipio multiplica su población y crece la actividad en sus calles.

La nueva agente tomó posesión este viernes como funcionaria de carrera tras la firma de su credencial en el Ayuntamiento, en un acto presidido por el alcalde, Rafael Albert, y al que también asistió el intendente jefe de la Policía Local, que le dio la bienvenida a la plantilla.

La incorporación supone un nuevo paso dentro del objetivo municipal de seguir reforzando el servicio de seguridad ciudadana, especialmente durante los meses de verano, cuando Orpesa registra un importante incremento de residentes y visitantes.

El alcalde, Rafael Albert, ha asegurado que su intención es seguir ampliando la plantilla para que el municipio disponga de los efectivos que necesita. En este sentido, ha destacado que la seguridad es «esencial para garantizar la calidad de vida» y ha puesto en valor el trabajo del cuerpo policial, además de mostrar su voluntad de continuar incorporando nuevos agentes.