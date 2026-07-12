Vinaròs refuerza la lucha contra las cucarachas ante el aumento de las temperaturas

El Ayuntamiento de Vinaròs ha intensificado la campaña de desinsectación del alcantarillado municipal para frenar la proliferación de cucarachas, un fenómeno favorecido por las altas temperaturas registradas durante las últimas semanas.

Los trabajos, ejecutados por la empresa concesionaria Lokímica, consisten en la aplicación de tratamientos insecticidas en la red de saneamiento, con especial incidencia en los puntos considerados más sensibles del municipio.

El concejal de Medio Ambiente, Molinero, ha explicado que el incremento de las temperaturas ha provocado una mayor presencia de estos insectos, una situación que también se está registrando en otros municipios de la comarca.

Ante este escenario, el consistorio ha decidido reforzar las actuaciones preventivas para mantener bajo control la población de cucarachas y minimizar las molestias que puedan ocasionar a los vecinos durante el verano. El refuerzo de la campaña permitirá ampliar la intervención en los puntos donde se detecte una mayor presencia de insectos y actuar con mayor rapidez ante los avisos que puedan trasladar los vecinos.

Colaboración ciudadana

Desde el Ayuntamiento también se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando la importancia de depositar correctamente los residuos en los contenedores y evitar el abandono de restos orgánicos en la vía pública para reducir las fuentes de alimento y refugio de estos insectos.