Almassora convertirá la Casa de la Cultura en una lanzadera para nuevos negocios

El Ayuntamiento de Almassora ha dado un nuevo paso en su estrategia de promoción económica y apoyo al emprendimiento al aprobar este lunes en el pleno la implantación de un servicio municipal de coworking, lanzadera y aceleradora de empresas que se ubicará en la primera y segunda planta de la Casa de la Cultura, recientemente reformada.

El proyecto nace con el objetivo de crear un auténtico ecosistema empresarial capaz de acompañar a emprendedores, autónomos, startups y pequeñas empresas en sus distintas fases de crecimiento, ofreciendo tanto espacios de trabajo compartido como servicios especializados de asesoramiento, formación, mentoría y aceleración empresarial.

La iniciativa contempla una doble vertiente. Por un lado, un área de coworking con puestos de trabajo fijos y flexibles, despachos, salas de reuniones y servicios comunes. Por otro, una lanzadera y aceleradora empresarial con programas estructurados de acompañamiento, asesoramiento legal y administrativo, actividades de dinamización, formación especializada, innovación tecnológica y apoyo a la consolidación de proyectos empresariales.

La alcaldesa, María Tormo, quien ha recordado que Almassora cuenta con el distintivo de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, ha subrayado la relevancia de este proyecto para el futuro económico del municipio. «Queremos que Almassora sea un lugar donde las buenas ideas encuentren oportunidades para convertirse en proyectos empresariales de éxito. Este nuevo espacio permitirá acompañar a emprendedores, generar empleo, atraer talento y ofrecer herramientas reales para impulsar la actividad económica local», ha indicado la alcaldesa.

Nuevas oportunidades profesionales

Tormo ha señalado que esta iniciativa se enmarca dentro de la apuesta municipal por diversificar la economía y favorecer la creación de nuevas oportunidades profesionales. «Estamos construyendo una Almassora más innovadora, más competitiva y preparada para afrontar los retos del futuro. No se trata únicamente de habilitar un espacio de trabajo, sino de crear una comunidad emprendedora capaz de generar riqueza, empleo y desarrollo para nuestro municipio», ha remarcado la primera edila.

El modelo planteado prevé una gestión especializada mediante concesión de servicios, permitiendo que profesionales con experiencia en el ámbito empresarial gestionen tanto los espacios de coworking como los programas de incubación y aceleración.

Según la memoria del proyecto, elaborada por una comisión conformada por técnicos municipales y diversos concejales, el centro podrá ofrecer inicialmente alrededor de medio centenar de puestos de trabajo entre modalidades fija y flexible, además de programas específicos para emprendedores y empresas emergentes.

En este sentido, Tormo ha explicado que, cada vez, son más las personas que desarrollan su actividad profesional de manera independiente o que desean poner en marcha una empresa. «Con este recurso municipal queremos ofrecer un entorno adecuado para que esos proyectos puedan crecer, compartir experiencias y acceder a servicios especializados que, de manera individual, resultarían mucho más difíciles de alcanzar», ha concluido Tormo.

Nuevos banquillos en Boqueres

Además, el pleno municipal ha dado luz verde, con los votos a favor del equipo de gobierno, la abstención de Compromís y Vox y los votos en contra del PSPV, a una modificación de crédito para llevar a cabo diversas actuaciones, entre ellas la adquisición de un nuevo banquillo en el campo de fútbol de Boqueres y la compra de un etilómetro para la Policía Local.

Asimismo, durante la sesión ha salido adelante por unanimidad una propuesta, impulsada por Vox, encaminada a habilitar nuevas zonas de sombra en espacios públicos municipales. En este sentido, el equipo de gobierno ya ha avanzado que se está trabajando en la puesta en marcha de un refugio climático en el mercado municipal.