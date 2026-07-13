La Vall d'Uixó convierte el verano en una oportunidad laboral para más de 90 desempleados

El Ayuntamiento de la Vall d’Uixó ha contratado a más de 90 personas para realizar trabajos de mantenimiento y adecuación del término municipal este verano. Las memorias del paro agrario están subvencionadas con 185.000 euros por el Gobierno de España, a los que se suma una aportación municipal de 40.000 euros para materiales.

Durante los meses de julio, agosto y septiembre, 91 personas en situación de desempleo mejorarán más de 40 caminos rurales, en los que en 5 se realizarán tareas de hormigonado y en otros de bacheo. Además se arreglan muretes y se limpian y desbrozan los márgenes de las vías rústicas para facilitar tanto la visibilidad en los cruces como el paso de los vehículos.

La Concejalía de Empleo gestiona esta subvención que ejecuta la Concejalía de Medio Ambiente y Agricultura. Esta colaboración entre áreas permite tener los caminos rurales en buen estado y prepararlos para la campaña citrícola, especialmente los más transitados y los que estaban más afectados por las lluvias de primavera.

El concejal de Medio Ambiente y Agricultura, Marc Seguer, y el concejal de Empleo, Jorge García, han visitado las actuaciones que se realizan con este programa, que tiene un doble objetivo: “que las vías que se usan para ir a las fincas agrícolas estén en condiciones” y “dar trabajo en verano a las personas que trabajan en el sector agrario y que sufren la temporalidad”.

Así, las memorias del paro agrario tienen “un impacto social y medioambiental” y suponen “un refuerzo en los meses de verano para llegar a más puntos, ya que el término municipal de la Vall es muy grande y tiene mucha extensión”, han señalado. Además con la reorganización de las cuadrillas de trabajo y de la planificación “estamos consiguiendo buenos resultados y un mejor funcionamiento de este programa”.