Benicàssim mantiene el 100% de sus playas con Bandera Azul y todos los sellos de calidad

Las cinco playas de Benicàssim vuelven a situarse un verano más entre las mejor valoradas del litoral español. El municipio ha renovado en 2026 el 100% de las banderas azules de su costa y mantiene, además, el resto de certificaciones que avalan la calidad de sus aguas, los servicios, la gestión ambiental y la accesibilidad.

Voramar, l'Almadrava, Els Terrers, Torre de Sant Vicent y Heliòpolis lucen ya las cinco Banderas Azules, el distintivo internacional que reconoce la calidad ambiental, la seguridad, la información al usuario y los servicios que ofrecen los arenales. A estos reconocimientos se suman también la Q de Calidad Turística, Qualitur e ISO 14001, consolidando la apuesta de Benicàssim por un modelo de turismo sostenible y de calidad.

El acto institucional de izado de banderas se ha celebrado este lunes en la playa Heliópolis con la participación de la alcaldesa, Susana Marqués, miembros de la corporación municipal y las reinas de las fiestas junto a sus cortes de honor.

Un trabajo durante todo el año

La alcaldesa ha destacado que la renovación de estos distintivos responde al trabajo que se desarrolla durante todo el año para mantener las playas en las mejores condiciones.

Marqués ha señalado que este esfuerzo no se limita a las labores de limpieza y mantenimiento, sino que también abarca aspectos como la seguridad, la accesibilidad, la protección ambiental y la mejora continua de los servicios que se prestan tanto a vecinos como a visitantes.

Por su parte, la concejala de Playas, Elena Llobell, ha puesto en valor que Benicàssim mantenga el cien por cien de sus playas con Bandera Azul, un reconocimiento que, según ha indicado, consolida al municipio como uno de los referentes de la provincia de Castellón y de la Comunitat Valenciana en calidad turística y gestión sostenible del litoral.