Cuatro puertos de Castellón renovarán sus lonjas, muelles e instalaciones para la pesca

La Generalitat ha incluido los puertos de Vinaròs, Benicarló, Peñíscola y Burriana en el inventario de actuaciones que ejecutará con cargo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para modernizar las infraestructuras pesqueras de titularidad autonómica.

Las intervenciones, recogidas en una resolución publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se centrarán principalmente en mejorar las lonjas, renovar las redes de agua y electricidad de los muelles y reforzar la seguridad, la eficiencia energética y las condiciones de trabajo de los profesionales del sector.

En el puerto de Vinaròs está prevista la instalación de nuevas tomas de luz y agua en el muelle pesquero. También renovarán el pavimento de la lonja para mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad y se adecuarán sus cerramientos exteriores para aumentar la eficiencia térmica del edificio.

Las acciones proyectadas en Benicarló serán similares. La Generalitat mejorará el pavimento y los cerramientos exteriores de la lonja e instalará puntos de suministro eléctrico y de agua en el muelle de la zona pesquera.

El programa contempla una intervención más amplia en el puerto de Peñíscola, donde se ejecutará una nueva canalización de agua potable e instalarán tomas de luz y agua en el muelle. En la lonja renovarán los cristales del techo del almacén de cajas, los cerramientos exteriores, el pavimento y la cubierta, con el objetivo de reforzar la seguridad, las condiciones sanitarias y la eficiencia energética.

Además, colocarán una estructura de sombra en la zona destinada al tendido de las redes de pesca y se mejorará el vallado perimetral de la lonja para incrementar la seguridad de las instalaciones.

En Burriana, los trabajos incluirán la colocación de defensas en la zona de amarre del muelle pesquero y la instalación de una nueva canalización de agua potable, así como de tomas eléctricas y de agua. La lonja contará también con un nuevo pavimento sanitario y con cerramientos exteriores mejorados para favorecer el ahorro energético y unas condiciones higiénicas adecuadas.

Punto limpio

La resolución prevé igualmente la construcción de un punto limpio para la recogida de residuos en los puertos de Vinaròs y Benicarló, una infraestructura que también se implantará en otros recintos pesqueros de la Comunitat Valenciana.

El inventario autonómico incluye actuaciones en los puertos de Cullera, Jávea, Moraira, Calpe, Altea, La Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola, Torrevieja y Guardamar del Segura, donde se desarrollarán distintas mejoras en lonjas, muelles, suministros, accesos y zonas de trabajo.

Las obras se financiarán a través de la línea destinada a nuevas infraestructuras de pesca, marisqueo y acuicultura correspondiente al programa FEMPA 2021-2027. El fondo europeo asumirá el 70% de la financiación de las actuaciones.

Desde la Generalitat puntualizan que los trabajos suponen un catálogo de necesidades expresadas por los usuarios de las instalaciones pesqueras, "cuya ejecución va a ser acometida por la Generalitat en función de sus disponibilidades presupuestarias sin que suponga obligación o compromiso temporal para su finalización".