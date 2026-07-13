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Cuatro décadas de servicio

La Escola d'Estiu de Burriana celebra 40 años consolidada como referente de conciliación

El servicio municipal, que nació a raíz de la gran helada de 1985 para apoyar a las familias vulnerables, atiende este año a 350 menores frente a los 50 de su primera edición en 1986

Jorge Monferrer Daudi, alcalde de Buriana, junto a la concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, en su visita a la ‘Escola d'estiu’

Jorge Monferrer Daudi, alcalde de Buriana, junto a la concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, en su visita a la ‘Escola d'estiu’ / Mediterráneo

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Concha Marcos

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, junto a la concejala de Servicios Sociales, Isabel Monfort, han visitado este lunes las instalaciones de la Escola d'Estiu, un servicio municipal que este año se encuentra de celebración al cumplir 40 años de servicio ininterrumpido a la ciudad. Esta iniciativa formativa y de ocio estival se ha consolidado como un recurso indispensable para las familias de la capital de la Plana Baixa durante el periodo de vacaciones escolares.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, en su visita a la 'Escola d'estiu' junto a los niños

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, en su visita a la 'Escola d'Estiu' junto a los niños / Mediterráneo

Historia

El origen de este proyecto se remonta a una respuesta social e institucional de gran calado. La gran helada sufrida en Burriana en 1985 provocó la pérdida de la cosecha de la naranja y, en consecuencia, la destrucción de la mayoría de los puestos de trabajo de los ciudadanos, ocupados principalmente en el campo y en los almacenes de confección de fruta. Ante el empobrecimiento y la situación de vulnerabilidad de las familias, el gobierno municipal y diversas entidades no gubernamentales activaron medidas para ayudar en el cuidado de los más pequeños y facilitar la difícil conciliación laboral de los progenitores, naciendo oficialmente la ‘Escola d'Estiu’ en el año 1986.

Desde aquella primera edición, el servicio ha experimentado un crecimiento estructural exponencial. La escuela de verano ha pasado de atender a 50 niños en 1986 a un total de 350 participantes en este año 2026, ofreciendo actividades adaptadas para menores con edades comprendidas entre los 3 y los 16 años. En estas cuatro décadas, el proyecto únicamente sufrió una interrupción en el año 2020 debido a las restricciones sanitarias de la pandemia de la covid-19. Asimismo, el servicio ha funcionado de forma paralela como un motor de empleo joven y cualificado, sirviendo de plataforma de prácticas y formación para numerosos monitores que posteriormente se han incorporado a la plantilla del proyecto municipal.

Niños jugando en la 'Escola d'estiu' de Burriana

Niños jugando en la 'Escola d'Estiu' de Burriana / Mediterráneo

Más allá de configurar un entorno seguro y educativo enfocado al desarrollo de habilidades sociales, creativas y motrices a través del juego, las escoletas de verano destacan por su impacto directo en la emancipación de la mujer en el mercado de trabajo. Estas escuelas rompen el rol tradicional de la mujer como cuidadora única y evitan que interrumpa su carrera profesional, garantizando su estabilidad laboral en puestos a jornada completa y su proyección laboral a largo plazo en igualdad de condiciones facilitando la conciliación de las familias.

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“La ‘Escola d'Estiu’ es un gran ejemplo de la política útil para las familias, de la justicia social y la conciliación. Disponer de este recurso supone sincronizar de manera efectiva los calendarios escolares y laborales de los padres, aliviando la carga de las familias”.

Jorge Monferrer

— Alcalde de Burriana

Por su parte, Monferrer ha añadido que “su 40 aniversario nos recuerda el gran paso que supusieron estos espacios para la incorporación de la mujer al mercado laboral y para caminar hacia una igualdad efectiva en los cuidados”.

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