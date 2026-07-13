La justicia da la razón a Betxí y avala la construcción de la nueva escuela infantil Pequelar

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado la razón al Ayuntamiento de Betxí en su defensa del proyecto para construir la nueva escuela infantil Pequelar, una actuación valorada en más de 2,2 millones de euros e incluida en el plan Edificant.

La sentencia desestima el recurso presentado por la Generalitat y confirma que la delegación de competencias concedida al consistorio para ejecutar las obras se ajustaba a derecho. El fallo permite así mantener vivo el proyecto y condena, además, a la Administración autonómica al pago de las costas judiciales.

La alcaldesa, Carla Nebot (Compromís), celebra una resolución que considera decisiva para el futuro del centro. “Hoy es un día importante para Betxí porque el Tribunal Superior de Justicia ha fallado a favor del Ayuntamiento y nos ha dado la razón para construir una nueva escuela infantil Pequelar”, ha señalado.

Nebot ha criticado las “trabas” que, a su juicio, ha encontrado el proyecto por parte de la Conselleria de Educación, y ha asegurado que el Ayuntamiento ha defendido hasta el final una infraestructura que considera prioritaria para el municipio.

Tras conocerse la sentencia, el consistorio reclama ahora a la Generalitat que active cuanto antes la financiación necesaria para poder iniciar las obras. “Pedimos que nos concedan los fondos para comenzar la construcción del nuevo Pequelar y esperamos que la Conselleria no ponga más obstáculos para hacer realidad este proyecto”, ha afirmado la alcaldesa.

La alcaldesa, Carla Nebot, con la sentencia, delante de la escuela infantil. / Mediterráneo

Necesidad de nuevas instalaciones

La construcción de la nueva escuela infantil se ha convertido en una de las principales reivindicaciones de Betxí durante los últimos años. El Ayuntamiento ha defendido de forma reiterada la necesidad de sustituir el actual centro por unas nuevas instalaciones y ha reivindicado la validez de la delegación de competencias aprobada durante la anterior etapa de Compromís al frente de Educación con el gobierno del Botànic.

Con el respaldo del TSJCV, el proyecto supera uno de sus principales escollos y queda ahora pendiente de que la Generalitat aporte los fondos para avanzar hacia el inicio de las obras.