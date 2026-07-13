L’Alcora refuerza la atención al visitante en el Museo y la Real Fábrica este verano

El Ayuntamiento de l'Alcora ha incorporado este mes de julio a dos personas desempleadas en el marco del Plan de Empleo 2026 de la Diputación Provincial de Castellón, una iniciativa destinada a fomentar el empleo y reforzar la prestación de servicios públicos.

Las contrataciones se extenderán hasta finales de septiembre. Durante este periodo, las trabajadoras desempeñarán funciones como controladoras de acceso en el Museo de Cerámica y en la Real Fábrica del Conde de Aranda, contribuyendo a mejorar la atención al visitante en dos de los principales espacios patrimoniales y turísticos de l'Alcora.

Ayuntamiento y Diputación comparten la inversión para la contratación de dos personas desempleadas para la atención ciudadana. / Javier Nomdedeu

El programa está dirigido a la contratación de personas desempleadas inscritas en Labora, con especial atención a los colectivos prioritarios para las políticas de empleo, y persigue un doble objetivo: favorecer la inserción laboral y facilitar a los ayuntamientos la prestación de servicios de interés general y social, especialmente en periodos de mayor demanda.

Diputación y Ayuntamiento asumen el coste

La subvención concedida por la Diputación Provincial de Castellón financia el 55% del coste de las contrataciones, mientras que el Ayuntamiento de l'Alcora asume el 45 % restante, reafirmando así su compromiso con la creación de oportunidades laborales y la mejora de los servicios públicos.

El concejal de Promoción Económica, Pablo Delgado, ha destacado que “este tipo de programas permiten ofrecer una oportunidad laboral a personas desempleadas y, al mismo tiempo, reforzar la atención en dos espacios de gran relevancia para nuestro patrimonio y nuestra oferta turística, sobre todo durante los meses de mayor afluencia de visitantes”.