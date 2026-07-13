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L’Alcora refuerza la atención al visitante en el Museo y la Real Fábrica este verano

El consistorio contrata a dos personas desempleadas para optimizar el servicio en ambos espacios patrimoniales a través del Plan de Empleo 2026 de la Diputación

Los objetivos de la contratación de dos personas desempleadas es la de mejorar el control de acceso en el Museo de Cerámica y en la Real Fábrica.

Los objetivos de la contratación de dos personas desempleadas es la de mejorar el control de acceso en el Museo de Cerámica y en la Real Fábrica. / Javier Nomdedeu

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Javier Nomdedeu

L'Alcora

El Ayuntamiento de l'Alcora ha incorporado este mes de julio a dos personas desempleadas en el marco del Plan de Empleo 2026 de la Diputación Provincial de Castellón, una iniciativa destinada a fomentar el empleo y reforzar la prestación de servicios públicos.

Las contrataciones se extenderán hasta finales de septiembre. Durante este periodo, las trabajadoras desempeñarán funciones como controladoras de acceso en el Museo de Cerámica y en la Real Fábrica del Conde de Aranda, contribuyendo a mejorar la atención al visitante en dos de los principales espacios patrimoniales y turísticos de l'Alcora.

Ayuntamiento y Diputación comparten la inversión para la contratación de dos personas desempleadas para la atención ciudadana.

Ayuntamiento y Diputación comparten la inversión para la contratación de dos personas desempleadas para la atención ciudadana. / Javier Nomdedeu

El programa está dirigido a la contratación de personas desempleadas inscritas en Labora, con especial atención a los colectivos prioritarios para las políticas de empleo, y persigue un doble objetivo: favorecer la inserción laboral y facilitar a los ayuntamientos la prestación de servicios de interés general y social, especialmente en periodos de mayor demanda.

Diputación y Ayuntamiento asumen el coste

La subvención concedida por la Diputación Provincial de Castellón financia el 55% del coste de las contrataciones, mientras que el Ayuntamiento de l'Alcora asume el 45 % restante, reafirmando así su compromiso con la creación de oportunidades laborales y la mejora de los servicios públicos.

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El concejal de Promoción Económica, Pablo Delgado, ha destacado que “este tipo de programas permiten ofrecer una oportunidad laboral a personas desempleadas y, al mismo tiempo, reforzar la atención en dos espacios de gran relevancia para nuestro patrimonio y nuestra oferta turística, sobre todo durante los meses de mayor afluencia de visitantes”.

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