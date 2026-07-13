Más policías, controles y acceso por el Desert para el FIB, que arranca este jueves en Benicàssim

A tres días del inicio del FIB, el Ayuntamiento de Benicàssim ha ultimado este lunes el dispositivo especial de seguridad que acompañará una nueva edición del certamen. El operativo reforzará la presencia policial, los controles de acceso y la vigilancia tanto en el interior como en el entorno del recinto, además de mantener el acceso de vehículos por la carretera del Desert de les Palmes (CV-147) para facilitar la movilidad durante los días del festival.

La Casa Abadía ha acogido la reunión extraordinaria de la junta local de seguridad, en la que todas las administraciones y organismos implicados han revisado los últimos detalles del plan integral de seguridad, movilidad y emergencias que se desplegará de este jueves a sábado, coincidiendo con la celebración del FIB.

El dispositivo contempla un incremento de efectivos policiales, vigilancia preventiva, controles de acceso y un operativo específico de emergencias preparado para responder ante cualquier incidencia. En la reunión han participado representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Consorcio Provincial de Bomberos, servicios sanitarios, Protección Civil y la organización del festival.

En cuanto a la movilidad, el Ayuntamiento mantendrá el acceso rodado al recinto a través de la CV-147 (carretera del Desert de les Palmes), desde donde se habilitarán los accesos a las zonas de estacionamiento. Asimismo, recomienda a los asistentes utilizar el transporte público y los servicios habilitados durante el festival para reducir la congestión del tráfico y favorecer unos desplazamientos más seguros.

La reunión ha estado copresidida por la alcaldesa, Susana Marqués; y la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, junto al diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicent Segarra.

Marqués ha destacado que la organización de grandes festivales requiere "un importante trabajo previo de planificación y coordinación", subrayando que la seguridad de los asistentes constituye la máxima prioridad. La alcaldesa también ha agradecido la implicación de todas las administraciones, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios de emergencias y profesionales que participarán en el dispositivo.

Por su parte, García Valls ha señalado que la cooperación entre las distintas instituciones vuelve a ser la base del operativo, al combinar labores de prevención, vigilancia y capacidad de respuesta para afrontar un evento de estas características.

Refuerzo asistencial en materia sanitaria El Departamento de salud de Castellón ha participado en la reunión de la junta de seguridad del FIB con el objetivo de poner en común los dispositivos preventivos de seguridad y sanitarios durante la celebración de este festival en Benicàssim. Para esta edición, la Conselleria de Sanitat ha incrementado el refuerzo asistencial de Benicàssim para garantizar la atención sanitaria tanto del público que acude al festival como de la población y del resto de turistas. Así, durante todo el verano la atención a personas desplazadas se cubre con dos consultas médicas, una más que el año pasado, en el consultorio marítimo de la calle Villarreal, en horario de mañana, y otra tercera consulta médica en el consultorio Atlanta en horario de tarde, de lunes a viernes. Además, el Punto de Atención Continuada 24 horas del centro de salud de Benicàssim, situado en el casco urbano, tendrá refuerzo de un tercer facultativo durante el fin de semana de celebración del FIB. A la reunión han asistido el gerente, Raúl Ferrando; la directora de Enfermería de Atención Primaria, Graciela Alcaide; y la jefa de zona básica de salud de Benicàssim, Cristina Gisbert. Ferrando ha destacado "el refuerzo asistencial de la Conselleria de Sanitat planificado para este año con la incorporación de dos médicos más, que se suman al personal de enfermería también reforzado dentro de la campaña estival", y ha agradecido la "coordinación con el resto de fuerzas de seguridad y con la organización del festival para que esta cita trascurra sin incidencias destacables". El refuerzo con un tercer médico en el PAC se repetirá para el resto de festivales programados en Benicàssim, así como para fechas estivales señaladas como el 15 de agosto.

Cuenta atrás para el regreso del FIB

El dispositivo llega en la recta final antes de que el recinto de festivales vuelva a llenarse de miles de aficionados a la música. El FIB celebrará su edición de 2026 del 16 al 18 de julio con un cartel encabezado por The Prodigy, Franz Ferdinand, The Kooks, Kaiser Chiefs, Pendulum Live, Biffy Clyro, Jet y The Fratellis, junto a destacados artistas nacionales como Lori Meyers, Dorian, La La Love You, Veintiuno, Marlena, Sexy Zebras, La Habitación Roja, Carlangas o Paula Mattheus.

Durante tres jornadas, Benicàssim volverá a recibir a miles de asistentes procedentes de toda España y de algunos países europeos, especialmente del Reino Unido (aunque en menor medida que antes cuando predominaba el público británico), consolidando al FIB como uno de los grandes acontecimientos musicales y turísticos del verano mediterráneo.