Sant Mateu Medieval supera las expectativas y llena de visitantes el casco histórico

Sant Mateu Medieval ha cerrado su edición de 2026 con un balance muy positivo, marcado por la elevada afluencia de visitantes y por la buena respuesta obtenida por el amplio programa de actividades desarrollado durante todo el fin de semana.

Las calles y plazas del municipio han recuperado durante varias jornadas parte de su antiguo esplendor, con una ambientación que ha permitido combinar el rigor histórico, la animación cultural y la promoción turística. El casco histórico, uno de los grandes activos patrimoniales de Sant Mateu, se ha convertido en el escenario de una programación que ha atraído a vecinos y visitantes y que ha vuelto a llenar de actividad algunos de los enclaves más emblemáticos de la localidad.

Las actividades lúdicas y recreaciones han sido una constante en Sant Mateu durante todo el fin de semana. / Mediterráneo

Como apuntan desde el consistorio, la convocatoria ha superado las expectativas iniciales de público, con una presencia constante de visitantes que han recorrido los diferentes espacios de la feria y llenado las calles junto a la arquitectura monumental del municipio. La organización destaca que el éxito no se explica únicamente por la afluencia, sino también por la variedad y la continuidad de las actividades programadas.

La animación, las propuestas culturales y la ambientación histórica han acompañado durante todo el fin de semana a un público que ha respondido de manera especialmente positiva. De este modo, Sant Mateu Medieval reafirma su capacidad para convertir el patrimonio local en una experiencia turística viva, capaz de atraer visitantes y, al mismo tiempo, poner en valor las raíces históricas de la población.

Una apuesta por el patrimonio

El balance de esta edición confirma que la recuperación del pasado medieval continúa siendo uno de los pilares de la estrategia turística y cultural de Sant Mateu. La feria no solo permite recordar la importancia histórica del municipio, sino que también contribuye a dinamizar la actividad comercial y hostelera durante uno de los fines de semana más destacados del calendario estival.

Los pasacalles han formado parte de la programación de la feria medieval de la capital de l'Alt Maestrat. / Mediterráneo

El patrimonio arquitectónico ha vuelto a jugar un papel protagonista. La ambientación medieval se ha integrado en un casco urbano que conserva numerosos elementos vinculados a su pasado y que ofrece un escenario especialmente adecuado para este tipo de recreaciones.

La combinación entre historia, ocio y cultura ha permitido consolidar un acontecimiento que gana peso en la programación turística del interior de Castellón. Y la excelente respuesta del público refuerza la voluntad de seguir proyectando Sant Mateu como un destino de referencia para quienes buscan patrimonio, cultura y experiencias vinculadas a la historia.

El cierre de la feria, sin embargo, no supone el final de la actividad cultural del municipio. Sant Mateu afronta la segunda mitad de julio con nuevas propuestas de interés que prolongarán la programación y volverán a utilizar algunos de los espacios patrimoniales más significativos de la localidad.

Música internacional en las murallas

Una de las próximas citas será el Festival Nits de Sant Mateu, que se celebrará los días 24 y 25 de julio en el Recinte de les Muralles. El violinista Vasko Vassilev será uno de los grandes protagonistas de esta edición, acompañado por el Covent Garden Soloists Quartet, una formación de reconocido prestigio internacional.

La primera velada, prevista para el viernes 24, ofrecerá una gala de música y danza, mientras que el sábado 25 el programa Summer Classics pondrá el broche final a dos noches de música de alto nivel en uno de los espacios más singulares de Sant Mateu.

La cita pretende reforzar la conexión entre la música, el patrimonio y la oferta turística, aprovechando el entorno de las Murallas como escenario para una programación cultural que aspira a atraer tanto al público local como a visitantes de otros puntos de la provincia.

Danza contemporánea

La agenda se completará con la Residencia Internacional de Danza Contemporánea NODUS, organizada por la Fundació Caixa Castelló y prevista del 23 al 31 de julio. La iniciativa reunirá en Sant Mateu a seis artistas, que trabajarán en el desarrollo de sus respectivos proyectos creativos. Durante su estancia, los participantes establecerán además un diálogo con el patrimonio y las tradiciones del municipio a través del Ball Pla de Sant Mateu.

El proceso creativo culminará el 31 de julio con una muestra abierta a la ciudadanía en el Auditori Municipal, donde el público podrá conocer el resultado del trabajo desarrollado durante la residencia.

Tras el éxito de Sant Mateu Medieval, estas nuevas propuestas permitirán mantener la actividad cultural durante el resto del mes y consolidar una programación en la que el patrimonio, la música y la danza se convierten en herramientas de promoción turística y dinamización local.